Black Clover: perché l’ultimo arco narrativo ha visto poche uscite di scena?

Dopo la conclusione dell’arco narrativo dei raid di spade di Black Clover molti appassionati hanno notato nessuno dei personaggi correva il rischio reale di perdere la vita nella lotta contro i diavoli.

Nonostante diversi scontri duri e altamente letali sembrava che non ci fossero mai reali conseguenze per nessuno.

Nessuno dei personaggi quindi ha perso la vita anche in quelle situazioni in cui normalmente sarebbe successo.

Da ciò è nata una critica tra gli appassionati che propongono una teoria per tentare di spiegare la situazione.

Il punto di partenza lo fornisce Yuki Tabata stesso. Infatti evidenzia la torre dell’orologio nel Regno di Spade in alcuni punti dell’arco.

L’orologio in determinati momenti sembrava bloccato, ma in altri girava nel verso opposto. La chiave potrebbe essere l’orologio, e quindi Astaroth, il Diavolo del Tempo.

Infatti gli appassionati del manga credono che Astaroth abbia riavvolto il tempo per cancellare le morti avvenute. Un utente su Twitter, actual_imouto, ha condiviso una scan del manga che mostriamo di seguito, che aiuta a comprendere ciò che stiamo spiegando:

Somebody delivered and elevated the clock theory#BCSpoilers #BlackClover #Tabata #GODbata pic.twitter.com/HrUH8nKXkQ

— いもうと (@actual_imouto) April 23, 2022