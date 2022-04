Black Clover: rivelato il villain finale mancante

Recentemente Tabata ha scritto una lettera a tutti gli appassionati dicendo che Black Clover è molto vicino alla sua conclusione. Ci sarà l’ultimo arco narrativo a definire la fine delle avventure di Asta. Gli appassionati dovranno però pazientare per almeno tre mesi prima di poter leggere nuovi contenuti.

Tuttavia per l’ultimo arco narrativo del manga, ha rivelato il principale cattivo scomparso che anticipato durante la serie.

L’arco narrativo di Spade Kingdom Raid si è concluso con il nuovo capitolo. I fan sono rimasti sulle spine dopo uno dei cliffhanger più grandi. Di fatto dopo le anticipazioni sul quarto dei fratelli Zogratis durante i combattimenti con la Triade Oscura, abbiamo dato un’occhiata a loro con il nuovo capitolo.

I fratelli Zogratis vengono rivelati all’inizio dei combattimenti contro il Regno di Spade. Lo stesso succede con la Triade Oscura. Questa stava cercando di aprire le porte degli inferi per scatenare i loro rispettivi diavoli sull’umanità.

Ma mentre i combattimenti contro di loro continuavano, questi non erano una grande minaccia come si poteva immaginare.

Questo perché nonostante tutto il loro potere c’era un misterioso quarto fratello Zogratis che doveva ancora essere rivelato.

Questo fino al colpo di scena dell’ultimo capitolo che introduce alla serie Lucius Zogratis.

Il capitolo 331 del manga svela che il quarto fratello di Zogratis si chiama Lucius Zogratis. Lavora con il vero terzo diavolo che governava gli inferi, Astaroth of Time Magic.

Lo stesso Julius Novachrono rivela di essere in realtà questo fratello di Zogratis. Quindi presto prende il posto di questo Lucius scomparso.

Rivelando se stesso in pieno come il vero cattivo finale della serie, viene anticipato che aveva pianificato che l’Avvento di Qliphoth della Triade Oscura fallisse per alimentare i suoi veri obiettivi.

La serie manga ora è in pausa prima di tornare per l’arco finale, “The Ultimate Wizard King”. Ci sono ancora molte domande su Lucius e su quali sono i suoi piani per il mondo. Si suppone che si fosse nascosto come Julius senza che Julius stesso apparentemente ne fosse consapevole.

Tuttavia non sarà fino al ritorno della serie che otterremo una risposta a queste domande.

L’insider Valdezolgy ha pubblicato sulla sua pagina Twitter l’aggiornamento di stiamo parlando attraverso la condivisione di una tavola del capitolo: