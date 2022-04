Black Clover: pianificata una pausa indefinita?

Black Clover ha lavorato a uno dei suoi archi narrativi più lunghi nell’ultimo anno e sembra che il manga sia pronto per andare avanti.

Dopotutto, la serie questa settimana ha pubblicato un nuovo capitolo. Qui i lettori hanno assistito alla fine della battaglia di Lucifero contro Asta.

La sanguinosa guerra ha lasciato alcuni dei personaggi principali feriti, ma ha anche dato spazio alla dichiarazione d’amore di Charlotte.

Tuttavia pare che Black Clover si prenderà una pausa prima che si avvii verso un nuovo arco narrativo.

L’aggiornamento arriva dall’insider WSJ_Manga, che ha pubblicato con un post la notizia sulla sua pagina Twitter.

Al momento non ci sono conferme ufficiali della pausa, ma Shonen Jump farà sicuramente chiarezza sulla situazione quando il suo nuovo numero sarà pubblicato questo fine settimana.

According to leaks, Black Clover be Yuki Tabata will be entering a short hiatus starting Weekly Shonen Jump Issue #23. — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) April 20, 2022

Se questo è vero, Weekly Shonen Jump n. 23 avvierà la pausa. Non c’è una data prestabilita per il ritorno del manga, quindi Black Clover potrebbe essere fuori stampa per un tempo indefinito.

Difficilmente si può criticare Yuki Tabata per aver bisogno di una pausa. L’artista ha lavorato duramente con la battaglia di Lucifero, quindi Tabata deve godersi un periodo di relax con la sua famiglia per festeggiare.

Naturalmente, i fan sono curiosi di vedere cosa succederà in Black Clover una volta terminata questa pausa. La serie non è ancora finita e i lettori sperano che Black Clover continui per qualche altro arco narrativo prima della sua conclusione.

Black Clover: il manga

Si tratta di un manga scritto e disegnato da Yuki Tabata e pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump della Shūeisha a partire dal 16 febbraio 2015 dopo che un iniziale one-shot della serie aveva visto la sua pubblicazione nel novembre del 2014.