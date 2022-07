Berserk ha visto il suo ritorno successivamente alla morte dell’autore originale Kentaro Miura, che sta continuando la sua opera spiritualmente tramite il suo team fidato. L’opera è oscura e violenta e il protagonista ha da sempre affrontato situazioni devastanti: Berserk: i 5 momenti più devastanti di Guts fino all’Eclissi.

Per chi ha letto il manga o anche visto l’anime, saprà la condizione del protagonista nel corso della storia ma sostanzialmente, quali sono stati i momenti più devastanti del protagonista? Berserk: i 5 momenti più devastanti di Guts fino all’Eclissi.

In questa nuova classifica esploreremo i momenti più devastanti, inquietanti e violenti della vita di Guts, un guerriero dannato fin dalla sua nascita, avvenuta nel peggiore dei modi possibili.

La classifica porrà a nostro avviso una scala “gerarchica” delle situazioni più complesse, violente ed incisive che il protagonista di Berserk ha dovuto affrontare, fermandoci solamente fino alla terribile sorte dell’Eclissi (ovviamente compresa nella classifica ndr).

Berserk: i 5 momenti più devastanti di Guts fino all’Eclissi

L’Eclissi La nascita La violenza subita per mano di Donovan La violenza subita da Caska (Davanti agli occhi di Guts immobile) La prima perdita di una persona cara (in età infantile)

5. La prima perdita di una persona cara (in età infantile)

Come ben sappiamo Berserk è ambientato in un medioevo fantasy e distopico, dove alcuni avvenimenti di fantasia si fondono alla storia vera e propria, realizzando comunque una narrazione verosimile.

Tra le tante accuratezze storiche nel manga di Kentaro Miura è presente anche la peste, che ricordiamo è stata causa di milioni di decessi incontrollati tra il 1300 e il 1500 inoltrato, sfoltendo la popolazione ad un livello disarmante.

In uno dei flashback presenti della vita di Guts, precisamente quello inerente alla sua età infantile, proprio per via della malattia il protagonista perde un suo caro amico, svezzandosi anche in un certo qual modo alla vita, preparandosi alle enormi violenze e crudeltà a cui avrebbe assistito in passato. Un evento terribile.

4. La violenza subita da Caska (Davanti agli occhi di Guts immobile)

Per quanto L’Eclissi alla fine è comprensiva anche di questo evento, senza ombra di dubbio quest’ultimo è una situazione isolata agli occhi di Guts, che vede la sua amata subire una violenza intollerabile dall’ormai nemico Griffith, che diventa Phempt, mano di Dio.

Ancora oggi a distanza di anni, questa sequenza è una delle più raccapriccianti e disturbanti di sempre, sia per quanto riguarda la parte cartacea che animata.

Un evento drammatico all’interno di un altro evento distruttivo e violento come L’Eclissi segna per sempre Guts, cancellando completamente la persona che era in precedenza.

3. La violenza subita per mano di Donovan

Fin da bambino Guts ha imparato a combattere partecipando alla sua prima vera battaglia all’età di nove anni. Ovviamente negli scorsi anni ha sempre vissuto le battaglie, anche se non ne aveva mai affrontate in prima persona.

Gambino, il capitano di un gruppo di mercenari dalla morte della sua compagna Sys inizia ad occuparsi del bambino, anche se con riluttanza.

Infatti per via del suo astio verso Guts lo vende ad un disgustoso e temibile mercenario di nome Donovan, che violenta il bambino improvvisamente, marchiando per sempre la vita di Guts.

Un evento terribile e raccapricciante e descritto e narrato alla perfezione da Miura, che provoca numerose emozioni negative al lettore, innalzandosi ancora una volta ad uno dei narratori migliori di sempre.

2. La Nascita

Visto che l’inizio della sua tortura è avvenuto con la nascita, è giusto ricordare uno degli avvenimenti più devastanti per il protagonista di Berserk.

In epoca medievale l’impiccagione era veramente all’ordine del giorno e proprio per questo, centinaia e centinaia di innocenti perivano in questo malo modo, anche per semplici capricci dei più potenti.

Guts è nato da una donna morta impiccata ad un albero (citata anche in Elden Ring) calcando così una delle scene più raccapriccianti di sempre.

Viene poi accolto da Sys, la moglie di Gambino. La donna che aveva amato Guts come fosse suo figlio morì di peste quando il bambino aveva solo 3 anni.

All’età di 6 anni accompagnò il padre adottivo sui campi di battaglia e si allenò rigorosamente nel maneggiare la spada.

1. L’Eclissi

Ci siamo. Senza ombra di dubbio questo percorso sanguinario narrato fino a questo momento si riempie ulteriormente di sangue con questa drammatico evento, tra i peggiori nella storia del medium.

Il lungo flashback dedicato all’Armata dei Falci è qualcosa di incredibile, dato che la sua longevità riesce a raccontare al meglio storie e personaggi, che proprio come un romanzo si diramano in numerose sfaccettature.

Quello che vede e subisce il protagonista in questo evento è disturbante, inquietante e devastante, sia a livello psicologico che fisico.

I suoi compagni dell’Armata periscono violentemente sotto i colpi dei nemici, soffrendo e chiedendo pietà e aiuto verso Guts, uno dei loro migliori guerrieri, al momento inerme e immobile davanti a tanto orrore.

Ricordiamo anche che il guerriero maledetto si trova di fronte anche Griffith che diventa Phempt, mano di Dio e abusa della sua amata Caska davanti ai suoi occhi. Bloccato, Guts si taglia anche un braccio per soccorrerla. Inutilmente purtroppo.