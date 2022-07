One Piece: Oda confessa la sua ispirazione per disegnare il Gear Fifth

One Piece dopo la conclusione dell’arco di Wano si sta preparando per l’arco narrativo finale della serie. Oggi riportiamo una dichiarazione di Eiichiro Oda che confessa a cosa si è ispirato per disegnare la nuova trasformazione di Rufy, il Gear Fifth.

La lotta contro Kaido sul tetto della Skull Dome ha spinto Rufy oltre i limiti che aveva già superato, e al culmine del combattimento la serie ha raggiunto un importante punto di svolta. Le novità riguardavano la natura del frutto del diavolo stesso. Questo infatti nascondeva un potere nascosto che ha permesso a Rufy di farvi accesso. I fan sono entusiasti e curiosi di vedere quanto i poteri di Rufy cambieranno con il prosieguo della serie.

In un’intervista speciale per celebrare il 25° anniversario di One Piece, Eiichiro Oda ha parlato del lavoro sulla serie nel corso degli anni fino ad ora.

Alla domanda circa un punto di svolta che ricorda dalla serie, Oda ha sorprendentemente rivelato che il Gear Fifth di Rufy era un grosso problema per lui. Parlando della sua ispirazione per la trasformazione, Oda ha spiegato che voleva solo essere “giocoso“. Questo infatti lo si vede contro Kaido, dove Rufy sembra un cartone animato.

“Ho disegnato questo giocandoci molto su, pensando che va bene se le persone sono contrarie”, inizia Oda parlando del Gear Fifth di Rufy.

Confessa anche che con le battaglie vuole “solo essere giocoso”. Continua dicendo che da quando era un assistente, le espressioni che sono il simbolo dei manga sono andate continuamente perse.

“Ad esempio, mettere il segno di una lampadina quando un personaggio pensa a qualcosa, o rendere le gambe del personaggio rotonde come le ruote di un’auto quando corrono”. Oda quindi sembrava intenzionato da un po’ a realizzare queste caratteristiche e in effetti con potere “ridicolo” si intende proprio questo.

Adesso tutti gli appassionati sono incuriositi sulla ripresa del manga di One Piece e soprattutto vogliono rivedere il Gear Fifth in azione.