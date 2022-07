One Piece: Oda spiega perché Chopper è stato ridisegnato

One Piece nel corso dei suoi 25 anni di serializzazione ha presentato ai lettori tantissimi personaggi che hanno caratterizzato ogni arco narrativo. Eiichiro Oda in questi anni si è dimostrato di sicuro capace di costruire intorno ad ognuno di loro una storia profonda. Dopotutto, Eiichiro Oda ha dimostrato di essere un magistrale costruttore di mondi.

Dai villain alla stessa ciurma di Cappello di Paglia, il mangaka ha inventato tonnellate di personaggi che i fan amano. E alla fine, Oda ha spiegato perché ha scelto di rivedere il design di TonyTony Chopper nel modo in cui ha fatto.

L’aggiornamento arriva dalla recente intervista in cui Oda ha parlato con Gosho Aoyama, il celebre mangaka di Detective Conan. Durante la loro intervista, la coppia ha discusso di come l’anime della loro serie abbia influenzato il loro manga e Oda ha detto che la serie animata lo ha spinto a ridisegnare Chopper.

Nell’intervista, Oda ha concordato con Aoyama quando ha detto che a volte cambiano un personaggio dopo aver sentito il loro doppiatore nell’anime. Oda confessa di aver trasformato Chopper in un personaggio mascotte dopo aver sentito la voce nell’anime. Il mangaka non l’avrebbe mai fatto poiché ha una politica secondo la quale non disegna mascotte, ma la voce di Otani Ikue era troppo irresistibile per non farlo.

E così è stato in quanto One Piece ha dato a Chopper un grande restyling dopo il suo debutto. Nella serie animata aveva un’estetica complessivamente diversa, ma le proporzioni di Chopper non erano così chibi come lo sono oggi. Il dottore della ciurma sembrava una mini renna, ma con il prosieguo dell’anime, a Chopper venivano assegnate caratteristiche tradizionalmente tenere e carine. Queste modifiche sono arrivate proprio a causa della performance di Ikue nel suo lavoro di doppiaggio.

One Piece ha fatto il suo ritorno con il capitolo 1054 che segna l’avvio del nuovo arco narrativo e del ritorno di Oda dalla pausa. Si tratta dell’ultimo arco e Oda ha anche affermato in quanti anni svilupparlo, ma chiaramente non dipende interamente da lui.