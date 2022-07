Attenzione: contiene spoiler degli ultimi capitoli di One-Punch Man!

Nel corso del manga Saitama di One-Punch Man ha continuato a svilupparsi, mostrando al pubblico ed ai suoi nemici, tutto quello di cui è capace, oscurando ancora alcune cose.

Anche se spesso si paragona ad altri personaggi dei manga come Goku ad esempio, l’eroe pelato ad ogni capitolo dimostra di essere superiore, soprattutto a livello di velocità.

Infatti l’ultimo capitolo pubblicato dimostra la potenza di Saitama, che a quanto pare ancora non ha raggiunto un limite.

Inizialmente Garou con la sua versione Cosmic potenziata, riesce a tenere testa all’eroe, visto che copia le mosse di Saitama.

Questa situazione ovviamente dura poco, dato il netto divario tra i due e la velocità dell’eroe apatico che supera di gran lunga quella del suo avversario.

One – Punch Man: Saitama è senza ombra di dubbio più veloce di Goku!

Successivamente ad un tragico evento Garou decide di passare i suoi poteri a Saitama, che con una velocità impressionante apprende il tutto, viaggiando indietro nel tempo per cambiare alcuni eventi.

Dopo questi capitoli è anche normale pensare ad un paragone dell’eroe con Goku, dato che in questo caso ha dimostrato delle abilità che potrebbero superare quanto fatto dal Saiyan durante l’allenamento con Beerus e Whis.

La possenza del nuovo potere di Goku è immensa, infatti ricordiamo che ha bloccato il Time-Skip di Hit, soffermandoci anche sulla velocità con cui le onde energetiche dello scontro tra lui e Beerus hanno viaggiato nel macroverso di Dragon Ball. Inoltre ha anche sbloccato una nuova forma dell’Ultra Istinto.

Ma riuscirebbe a reggere uno scontro contro Saitama?

Sebbene in Dragon Ball siano presenti guerrieri dal potenziale immenso come Goku e Jiren, molto probabilmente avrebbero comunque poche possibilità contro il Zero Causality Fist di Saitama (Pugno della Causalità Zero) ovvero il colpo con cui ha sconfitto Garou.

Attualmente l’abilità Ultra Istinto concede a Goku una velocità comunque inaudita, che si basa sull’istinto pre-corporeo utile per prevedere e contrattaccare in anticipo i colpi e le minacce nemiche. Nonostante questo Saitama dovrebbe essere in grado di superare questa difesa con il suo nuovo attacco.

Poiché il pugno atterra prima ancora di essere sferrato, persino la reazione scaturita dall’Ultra Istinto di Goku dovrebbe essere troppo lenta per schivare questo colpo, che a quanto pare non affatica nemmeno Saitama.

Nonostante la velocità e i colpi, non vediamo assolutamente Saitama affaticato o stanco durante gli scontri, confermando che quella mostrata non è tutta la sua forza. Goku ha numerosi limiti con la sua forma, e non avendo ancora sbloccato la sua forma definitiva è senza ombra di dubbio in netto svantaggio.