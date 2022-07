SPOILER!

Saitama di One-Punch Man è da sempre stato paragonato a tutti gli altri personaggi dei Battle Shonen, visto che l’eroe pelato si pone come una parodia di quest’ultimo.

La sua natura apatica e parodistica ha spesso acceso discussioni tra il pubblico e nei nuovi capitoli abbiamo una rilevante conferma riguardante un importante confronto con villain di Dragon Ball: Majin Bu, più precisamente la sua forma finale Kid Buu.

Il capitolo 167 di One-Punch Man mostra fin da subito la sicurezza e il vero livello combattivo dell’eroe pelato, teletrasportato da Blast su una delle lune d Giove.

A tal proposito quando il Pugno Serio: Squared viene reindirizzato lontano dalla Terra quest’ultimo provoca un’esplosione nucleare capace di distruggere una porzione dell’universo appena visibile.

Infatti questa impresa è davvero impressionante se ci pensiamo, visto e considerato che un colpo del genere non è mai stato scagliato dal celebre villain, o almeno non aveva tutta questa potenza.

One-Punch Man: Saitama si conferma più forte di Kid Buu!

Kid Bu risultava un problema insormontabile e irrefrenabile, dato che il suo unico obiettivo era quello di distruggere tutte le forme di vita esistenti nell’universo.

La capacità di distruzione e velocità dei villain era impressionate anche se non ha niente a che fare con quella di Saitama.

Possiamo anche considerare la sua incredibile velocità nei movimenti, capaci di mettere in difficoltà Goku, Vegeta e tutti gli altri Z-Fighters.

L’energia scaturita dai pugni di Garou e l’eroe pelato non solo distruggono porzioni di universo intorno a loro, ma fanno scomparire anche galassie lontane, questo per dimostrare il divario di potenza con il resto dei personaggi Shonen.

Nonostante ci siano delle domande ancora irrisolte, passo dopo passo abbiamo comunque visto che Saitama ha dei “limiti”, termine che useremo per descrivere il suo attuale scontro con Garou che ancora non si è risolto dopo “un solo pugno”. Per questo il paragone con altri personaggi è interessante da fare.

In questo capitolo quindi, vediamo la forza scatenata da Saitama che senza ombra di dubbio si pone diversi gradini sopra Kid Buu, un villain sconfitto per un pelo nel finale della saga di Dragon Ball Z.

Il recente e attuale scontro narrato in One-Punch Man ha mostrato un nuovo livello di forza da parte del protagonista, portando Saitama ad un punto talmente alto che nemmeno Majin Bu di Dragon Ball avrebbe avuto alcuna possibilità di contrastarlo.

Per paragoni con Goku e Vegeta aspetteremo sia la fine di One-Punch Man che Dragon Ball Super!