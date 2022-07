One Piece: Oda confessa che non voleva superare i 100 volumi

Il mangaka di One Piece ha fatto il suo ritorno con il capitolo 1054 dopo il mese di pausa. Ora il manga si sta dirigendo verso la saga finale e Oda ha confessato che non aveva mai veramente pianificato che la serie venisse pubblicata per oltre 100 volumi.

Il manga sta celebrando il suo 25° anniversario sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. In questa occasione Oda si è aperto molto. Infatti ha confessato cosa pensa degli Shonen moderni e anche su quanto durerebbe per lui l’arco finale.

In un’intervista speciale tra Eiichiro Oda e il mangaka della serie Detective Conan, Gosho Aoyama, in una collaborazione tra Shueisha e Shogakukan per celebrare i due longevi franchise, i due mangaka hanno parlato del superamento del centesimo traguardo del volume.

Come spiega Oda, non c’è davvero nessun segreto. Non aveva stabilito un piano per illustrare così tanto materiale. C’è molto altro che vuole o deve aggiungere alla serie prima che possa finire.

Gli chiedono quale fosse il segreto per mantenere una serializzazione in corso per oltre 100 volumi. Oda risponde che non era proprio sua intenzione superare i 100 volumi. Elaborando ulteriormente questo aspetto, Oda spiega che mentre voleva terminare la serie, allo stesso tempo c’era ancora più materiale che voleva aggiungere: “Ho sempre voluto terminare la serie. Detto questo, penso anche a come ci sia così tanto che voglio o che ho bisogno di disegnare.”

sfortunatamente, in questa stessa intervista Oda ha confermato che questa sarà l’ultima saga.

La lunga serie di One Piece si sta ora preparando per il gran finale e il mangaka ha preparato il terreno con alcune nuove importanti novità del puzzle che seguono gli eventi dell’arco di Wano.

One Piece ha appena ripreso la pubblicazione del manga quindi ci vorrà ancora del tempo prima di pensare alla sua conclusione. Inoltre i fan aspettano anche il nuovo lungometraggio che vuole festeggiare la trasmissione dell’episodio 1000 dell’anime. Si tratta di One Piece Film: Red che vede al centro delle vicende Shanks e il suo rapporto con sua figlia Uta. Il film debutterà inizialmente in Giappone a partire dal 6 agosto 2022.