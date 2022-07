Dragon Ball: Akira Toriyama sta per passare “il testimone” al figlio!

Dragon Ball è un franchise che va avanti da più di 30 anni, e il creatore storico Akira Toriyama ha sempre seguito tutti i progetti annessi passo dopo passo, accompagnando il risultato finale.

Il mangaka è leggendario e il suo lavoro ha contribuito a plasmare lo shonen nel modo in cui lo conosciamo oggi. In un modo o nell’altro la sua saga è conosciuta da tantissime generazioni, che nel corso del tempo hanno contribuito a rendere ampio il pubblico intorno al franchise.

Mentre i progetti vanni avanti però, il creatore sta cercando qualcuno a cui passare il testimone, una persona fidata che possa seguire questo importante lavoro.

Questa news arriva dal Comic-Con di San Diego, dove Dragon Ball ha portato il suo nuovo film all’attenzione del fandom. Nella sala il produttore di Toei Animation Norihiro Hayashida si è presentato ai fan per discutere del ruolo dell’autore del franchise all’interno del film.

Come promesso, il creatore ha supervisionato la storia di Dragon Ball Super: Super Hero, insieme al suo unico figlio: Sasuke Toritayama.

Norihiro Hayashida, the producer at Toei Animation, explains that Akira Toriyama's son, Sasuke Toriyama was in charge of taking care of his father's legacy in Super Hero.

July 23, 2022