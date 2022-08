Tokyo Ghoul è tra i manga Seinen più importanti e popolari a livello mondiale. Le vicende del manga disegnato da Sui Ishida sono caratterizzate da strani omicidi che si susseguono appunto a Tokyo. A causa dei liquidi sulle scene del crimine, la polizia conclude che gli attacchi siano opera dei ghoul. Ma quali sono di Tokyo Ghoul i migliori momenti?

Chi sono i ghoul? Si tratta di creature che si mescolano agli altri nella vita di tutti i giorni, ma bramano carne umana. Infatti molti ghoul nascondono la loro vera identità nella vita quotidiana e mangiano il cibo degli umani ma presto devono espellerlo per evitare di stare male.

Ken Kaneki è il protagonista principale ed è un normale studente universitario. A causa di un grave incidente con Rize Kamishiro, una ragazza ghoul, Kaneki viene gravemente ferito, e la ragazza apparentemente muore. Così i medici cercano di salvare Kaneki con un trapianto di organi da parte della ragazza. Appena guarito, Kaneki nota subito dei grossi cambiamenti nella vita quotidiana: è diventato un mezzo ghoul. Ora l’obiettivo di Kaneki è diventato scoprire cosa sia successo davvero.

Kaneki si ritrova schiavo di due mondi, quello umano e quello dei ghoul. La difficoltà principale e riuscire a sopravvivere alle guerre dei ghoul, imparare di più sulla loro società e deve riuscire a padroneggiare i suoi nuovi poteri.

Le vicende che si susseguono sono molto violente e sanguinose quasi sempre e infatti in questa discussione cercheremo di analizzare i migliori 5 momenti da riguardare nell’anime di Tokyo Ghoul.

Tokyo Ghoul – I migliori 5 momenti da riguardare nell’anime

Kaneki contro Rize Yamori tortura ripetutamente Kaneki Kaneki trasporta Hide privo di vita Lo scontro tra Kaneki e Nikishi Kaneki lascia l’Anteiku

Tokyo Ghoul – I migliori 5 momenti da riguardare nell’anime

5) KANEKI LASCIA L’ANTEIKU

Dopo l’incidente quasi fatale dopo l’incontro con Rize, Kaneki rimane all’Anteiku in quanto tutte le persone che ci lavorano all’interno sono Ghoul e Kaneki può ricevere aiuto per adattarsi solo da loro. Tuttavia Kaneki lascia l’Anteiku dopo essere stato torturato da Jason, ma non si unisce all’Albero di Aogiri, organizzazione terroristica di ghoul che ha usurpato il potere nella Circoscrizione 11 e ha iniziato a prendere di mira gli investigatori di ghoul di quella circoscrizione. Piuttosto, forma il suo gruppo “Anti-Aogiri”, noto come il gruppo di Kaneki. In un certo senso si estendeva dal gruppo Anti-Aogiri guidato da Kazuichi Banjo.

Tokyo Ghoul – I migliori 5 momenti da riguardare nell’anime

4) LO SCONTRO TRA KANEKI E NIKISHI

Si tratta di una scena che vale la pena rivedere poiché caratterizzata da forte intensità emotiva. Emergono in questa scena le convinzioni di Kaneki. Kaneki usa il suo kagune solo contro Nishiki perché vuole proteggere il suo migliore amico Hide e per proteggere gli altri intorno a lui. Il protagonista vuole dimostrare che i ghoul si comportano come gli esseri umani. Di fatto Kaneki vuole proteggere le persone che ama, in questo caso Hide. L’unico problema è che non è abbastanza forte per proteggersi. Kaneki mette le altre persone prima di se perché vuole proteggere gli altri, e lo fa benissimo. Quando si tratta di proteggere se stesso non riesce a tirare fuori il potenziale che ha dentro.

Tokyo Ghoul – I migliori 5 momenti da riguardare nell’anime

3) KANEKI TRASPORTA HIDE PRIVO DI VITA

Una delle scene più iconiche e dolorose che si possano vedere in Tokyo Ghoul e ben adattata nella serie animata: Kaneki che trasporta il cadavere del suo migliore amico, Hide. La reazione di tristezza coinvolge tutti in quanto i due erano migliori amici e Hide non ha mai abbandonato Kaneki anche quando dopo l’incidente ha cominciato a comportarsi in maniera strana ignorando tutti. È anche una scena in cui Kaneki dimostra che abbracciare la sua ritrovata identità di rivoluzionario ghoul sembrava un sogno irrealizzabile che si è avverato. Da questo momento ha improvvisamente ottenuto il potere di sconfiggere i suoi nemici invece di essere alla loro mercé. Si tratta di un momento contrastante, poiché il protagonista ormai è cambiato ed è come se in braccio trasportasse l’ultimo pezzo di umanità che gli era rimasto. Per questi motivi, Kaneki che trasporta Hide lo rende un momento degno di essere rivisto.

2) YAMORI TORTURA RIPETUTAMENTE KANEKI

Di sicuro una delle scene che disturberebbe anche lo spettatore più resistente. Yamori, noto anche come Jason, sapendo che Kaneki ha gli organi di Rize, vede in lui un “potenziale”. Kaneki esitante accetta di diventare un suo sottoposto sapendo che altrimenti gli altri sarebbero stati uccisi. Prima però deve superare delle prove piuttosto crude e violente nella “Sala Hobby” di Jason. Yamori mostra a Kaneki gli Inibitori Rc che indeboliscono un Ghoul e lo inietta con forza nel suo occhio sinistro con una siringa. Così il corpo di Kaneki si indebolisce in modo che Yamori lo può torturare a suo piacimento. Giorni di tormento passano, rovinando la sua salute fisica e mentale di Kaneki. Yamori si diverte a torturarlo e a nutrirlo per farlo rigenerare e ripetere il tutto più e più volte. Le torture ripetute trasforma completamente Kaneki, dato che i suoi capelli diventano bianchi.

1) KANEKI CONTRO RIZE

Più che uno scontro si tratta di un confronto nato da un appuntamento che Kaneki sperava di avere con la ragazza per la quale prova dei sentimenti. Tuttavia si celava qualcosa di molto pericoloso che avrebbe cambiato tutto. Essendo la scena che ha dato vita a tutto non va assolutamente dimenticata e rivista sempre. Kaneki si trova all’Anteiku con Hide e svela al suo migliore amico che la persona per la quale ha una cotta è Rize. Riesce ad uscire con lei, ma si scopre che in realtà Rize è un ghoul che l’aveva preso di mira. Quindi Rize attacca Kaneki in un cantiere rimanendo gravemente ferito all’addome. Rize prima di finirlo, le cadono addosso delle sbarre d’acciaio che apparentemente la uccidono. Per salvargli la vita, lo staff del Policlinico Kanou, decide di trapiantargli d’urgenza gli organi di Rize. Da quel momento, Kaneki diventa un mezzo ghoul.