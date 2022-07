Quali sono i 10 manga che si sono ispirati fortemente a Dragon Ball? Questa è spesso una domanda che in molti si chiedono visto e considerato che Akira Toriyama è considerato dalla maggior parte degli appassionati il “papà” del sottogenere inteso come Battle Shōnen.

Le opere successivamente costruite intorno a Dragon Ball sono state tante ed alcune più di altre si somigliano fortemente, diventando addirittura un tributo stesso alla loro ispirazione iniziale.

Ecco quindi i 10 manga che si sono ispirati fortemente a Dragon Ball, lasciando comunque un’impronta storica all’interno del medium, perché hanno saputo poi, seguire una strada pensata appositamente per la loro storia.

Occorre sempre dire che Toriyama si è ispirato ad opere della letteratura cinese per il suo manga, insieme alla tantissima cultura pop degni anni ottanta, compreso l’immortale Hokuto no Ken (Ken il Guerriero), tripudio di tutto quello che era l’intrattenimento di quel periodo.

La classifica seguirà un ordine di “ispirazione“, e quindi andrà ad analizzare il manga che contiene più elementi e citazioni a Dragon Ball, compresi design, dialoghi, attacchi, disegni e via discorrendo, ricordano che la maggior parte di queste storie non sarebbero esistite (o almeno non in questo modo ndr) senza la base di Dragon Ball.

I 10 manga ispirati da Dragon Ball

Naruto One Piece Bleach Fairy Tail The Seven Deadly Sins Hunter x Hunter My Hero Academia – Demon Slayer Toriko Shaman King Yu Degli Spettri

10. Yu Degli Spettri

Non possiamo non cominciare con Yu Yu Hakusho, uno dei manga che più si ispirano a Dragon Ball, visto e considerato che è stato serializzato qualche anno dopo.

Per il suo sistema di combattimento, insieme al design dei personaggi ed alla gestione di attacchi e power-up, il manga di Togashi è uno degli emblemi degli anni ’90, e deve la sua notorietà anche ad Akira Toriyama.

9. Shaman King

Hiroyuki Takei è anche lui “figlio dei tempi”. Quanto fatto in precedenza dai suoi sensei è oro e quindi perché non ispirarsi per poi creare qualcosa di unico?

Shaman King fa parte della carrellata di “figli di Dragon Ball”, vista l’impostazione della storia e dei personaggi, ma allo stesso tempo ha un fascino tutto suo e rientra sicuramente nei Battle Shōnen più belli di sempre.

8. Toriko

Mitsutoshi Shimabukuro ha creato una storia tutta sua, ispirandosi inizialmente a tutto quello che era lo “scheletro di Dragon Ball”. La storia è ambigua e particolare, ma se ci soffermiamo sui design dei personaggi vediamo una vera e propria “ispirazione”, forse anche troppo al lavoro di Toriyama.

7. My Hero Academia – Demon Slayer

Con My Hero Academia e Demon Slayer ci spostiamo un attimo più in la negli anni, avvicinandoci alle nuove generazioni. Molto probabilmente questi due titoli sono tra i due manga che più si sono ispirati all’opera di Toriyama, addirittura copiandone alcune parti o sequenze.

Questo non toglie che hanno un loro stile e una loro linea narrativa, capace comunque di intrattenere e divertire i lettori più navigati.

6. Hunter x Hunter

Nuovamente Togashi, ancora un capolavoro. Nonostante Hunter x Hunter detiene il fattore rilevante dedicato al miglior power system di sempre, ovvero il Nen, deve sempre tutto a Dragon Ball.

Dobbiamo renderci conto che senza una base solida come quella edificata da Toriyama, i mangaka successivi non avevano le stesse impostazioni da cui attingere, quindi o non sarebbero esistite alcune delle storie citate, oppure sarebbero stato completamente diverse da quelle che conosciamo attualmente.

5. The Seven Deadly Sins

Questo manga parte veramente con un ottimo input, per poi perdersi in se stesso con alcune saghe cicliche che non hanno più nulla da raccontare.

Nonostante l’ottima base The Seven Deadly Sins è sostanzialmente “la fiera dello stereotipo manga”, dove personaggi femminili e maschili al limite dell’hentai (parliamo anche delle tendenze discutibili verso le ragazze di Meliodas) combattono fra di loro, tra power-up discutibili e battaglie veramente troppo simili fra loro, se non identiche. Come se non bastasse lasciando anche poco e niente.

4. Fairy Tail

La storia di Hiro Mashima può essere semplicemente definita come “un Dragon Ball con le magie”. Il successo della storia è dovuto anche a questo, e il design dei personaggi insieme alle saghe ed agli attacchi scagliati durante le battaglie fanno di Fairy Tail un erede “appiccicoso” di Dragon Ball.

3. Bleach

Ci stiamo avvicinando alla classica top ten, la trinità che tutti vorrebbero nella loro casa editrice. Cominciamo con Bleach di Tite Kubo, uno dei tre eredi diretti di Dragon Ball.

La forte ispirazione la notiamo ovunque: nei personaggi, nella storia e negli scontri. Un successo senza tempo che ancora oggi è tra le storie più amate dagli appassionati.

2. One Piece

Il ballottaggio tra chi sia l’erede diretto di Akira Toriyama e Dragon Ball è sempre difficile da fare, ed è sempre complesso stilare classifiche del genere.

A partire dai personaggi e il loro carisma, fino a finire agli attacchi sferrati durante spettacolari scontri, Oda e One Piece rendono omaggio al papà dei Battle Shōnen. anche con dei semplici riferimenti, come ad esempio “la fame da lupi” di Luffy e gli altri, che omaggiano il mitico Goku.

1. Naruto

L’erede diretto di Dragon Ball però, è sicuramente Naruto visto e considerata l’enorme mole di vicende e ispirazioni tratta dall’opera di Toriyama. Stile, tratto, combattimenti, colpi, power system e tanto altro fanno del manga di Kishimoto il primo discendente di Dragon Ball.

Oltre le caratteristiche citate, notiamo palesemente che Naruto e Sasuke sono concettualmente Goku e Vegeta, solamente reintrodotti in una location diversa.

One-Punch Man (Bonus)

Nonostante sia un seinen quest’ultimo è la parodia diretta del sottogenere del Battle Shōnen, e visto che Dragon Ball è il capostipite, senza ombra di dubbio anche One e Murata hanno attinto dal franchise. Fortemente.