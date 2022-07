One Piece è di nuovo in testa dopo un sondaggio che classifica i migliori manga shonen di tutti i tempi

Nel corso del tempo l’editoria del manga ha conosciuto alcune strane tendenze, ma c’è un genere che non passa di moda a quanto pare, ed è ancora uno dei più apprezzati e venduti di sempre.

Le serie con il target shonen non mancano mai all’appello, e tra controversie, discussioni e soprattutto vendite, si pongono sempre ai primi posti di ogni attenzione mediatica.

A tal proposito tramite un nuovo sondaggio, il pubblico giapponese ha stilato e votato i migliori manga shonen di tutti i tempi, mantenendo dei primati davvero “classici” e irremovibili.

L’aggiornamento arriva dal Paese del Sol Levante, direttamente da Ranking.net, un sito che ha recentemente proposto un sondaggio agli appassionati, riguardante le loro serie shonen preferite da sempre.

Con migliaia di voti e 119 serie in gara, i risultati sono finalmente arrivati e alcune posizioni di certo non sorprendono. Fossilizzandoci sulla top ten, vediamo alcune vittorie abbastanza scontate, come quella di One Piece in testa a tutti come spesso accade.

Ecco i risultati della votazione inerente al sondaggio, che ha mostrato non poche sorprese, dato che parliamo delle opere migliori di tutti i tempi riguardante il target shonen:

One Piece Dragon Ball Naruto Hunter x Hunter Haikyuu Attack on Titan Slam Dunk Death Note Assassination Classroom Gintama

Se ci soffermiamo su questo elenco notiamo fin da subito che alcuni dei grandi classici sono ancora irremovibili. Naruto, Dragon Ball e One Piece sono ancora la trinità manga più in voga di sempre.

One Piece, Slam Dunk e Dragon Ball sono tra le serie più datate di questa classifica, dato che le altre pubblicate da Shueisha sono arrivate dopo ai titoli citati.

Shonen Jump è famosa per pubblicare spesso opere di successo, insieme alla loro controparte animata, come avvenuto appunto con Dragon Ball, One Piece ed anche Naruto.

Tutti questi titoli presenti nella top 10 è possibile reperirli in qualsiasi fumetteria e libreria, dato che il loro successo di certo non ha fermato le case editrici italiane nel pubblicare queste storie.

Cosa ne pensate di quest’ultimo sondaggio sui manga?