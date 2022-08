I manga e gli anime col target Shōnen/Shōjo sono infiniti e spesso contengono numerosi personaggi, capaci di variare sia per quanto riguarda il carisma che il design. Nel corso della storia di questo medium sono comparsi tantissimi personaggi femminili iconici e meravigliosi, capaci di entrare per sempre nel cuore di tutti. Ma quali sono gli 11 Personaggi femminili manga e anime più iconici?

Manga e Anime Shōnen/Shōjo: ecco 11 personaggi femminili più iconici e potenti! Oggi andremo a trattare questo argomento, spulciando non solo le storie in cui queste figure compaiono, ma andremo ad analizzare anche il loro carattere e la loro personalità, raggiungendo i motivi per cui si sono fatti spazio in questa classifica.

La classifica non ha un criterio giuridico, ma andrà semplicemente a parlare e mostrare i personaggi in questione, ampliando la visione di questo sfaccettato medium di intrattenimento nipponico.

Bulma & Chichi (Dragon Ball) Nami & Nico Robin (One Piece) Riza Hawkeye (Fullmetal Alchemist) Mikasa Ackerman (Attack on Titan) Faye Valentine (Cowboy Bebop) Sakura Haruno & Hinata Hyuga (Naruto) Rukia Kuchiki (Bleach) Usagi Tsukino (Sailor Moon) Misato Katsuragi & Asuka Sōryū Langley (Neon Genesis Evangelion) Saeko Nogami (City Hunter) Jolyne Kujo (Stone Ocean)

11. Jolyne Kujo (Stone Ocean)

Di certo non possiamo lasciare fuori dalla classifica Jolyne Kujo, uno dei personaggi femminili più amati di sempre. Negli ultimi anni questo personaggio è diventato famoso grazie alla trasposizione di Netflix del manga di cui è protagonista, lasciando un segno ed un impronta sempre maggiore.

10. Saeko Nogami (City Hunter)

Nonostante sia un manga ed un anime cult, Saeko non ha avuto la stessa fortuna di Jolyne in questo periodo anche se è uno dei personaggi più iconici e tosti di sempre.

Cinica, aggressiva, intelligente e dolce Saeko Nogami è una delle figure femminili più iconiche e virtuose di sempre, capace sempre e comunque di reggere nel tempo.

9. Misato Katsuragi & Asuka Sōryū Langley (Neon Genesis Evangelion)

Misato Katsuragi & Asuka Sōryū Langley di Neon Genesis Evangelion non solo sono tra i personaggi femminili più iconici di sempre in generale, ma anche per quanto riguarda la loro storia stessa, forse anche più di Shinji.

Donne/ragazze forti e carismatiche sono tra i motori di questo manga di fantascienza, che passo dopo passo regala sempre emozioni e colpi di scena.

8. Usagi Tsukino (Sailor Moon)

Di certo non poteva mancare lo Shōjo per eccellenza, ovvero Sailor Moon. Per quanto tutte le guerriere siano dei personaggi potenti, tosti e iconici, ovviamente “Bunny” è quella più iconica e di certo non poteva mancare in questa lista.

7. Rukia Kuchiki (Bleach)

Anche qui parliamo di uno dei Battle Shonen più importanti di sempre, ovvero Bleach. Nella serie si inseriscono tanti personaggi femminili, ma di certo Rukia è quella dalla caratterizzazione e dal carisma più forte. Una donna che gestisce Ichigo di certo non è da sottovalutare.

6. Sakura Haruno & Hinata Hyuga (Naruto)

Sakura e Hinata, insieme anche a Tsunade magari, sono tra le donne più complete e iconiche di tutto Naruto. Il loro carisma, il loro design e la loro crescita permette una visione più completa dei personaggi, trasmettendo al lettore numerose emozioni.

5. Faye Valentine (Cowboy Bebop)

Faye Valentine è una delle icone di Cowboy Bebop, l’anime e manga cult per eccellenza. Un personaggio unico e singolare che offre una visione sfaccettata e sfumata della sua persona, che si rivela piano piano in corso d’opera.

4. Mikasa Ackerman (Attack on Titan)

Mikasa è uno dei personaggi più forti di Attack on Titan, in tutti i sensi. La sua abilità iniziale nello sconfiggere i Giganti è davvero notevole, infatti la ragazza salva spesso Eren e i suoi amici da morte certa, grazie anche al suo coraggio.

3. Riza Hawkeye (Fullmetal Alchemist)

In Fullmetal Alchemist ci sono tantissime figure femminili di rilievo ed importanti per la storia, ma una delle più toste è sicuramente Riza.

Al fianco di Roy Mustang la donna si pone anche come uno dei personaggi più forti, coraggiosi e potenti della storia, entrando di netto nel pattern dei preferiti.

2. Nami & Nico Robin (One Piece)

Quando si parla dei personaggi di One Piece è sempre complesso, data l’enorme mole di cui esso è avvezzo. Prima di Boa, di certo si posizionano Nami & Nico Robin, i personaggi femminili più iconici della storia.

Per carattere, forza, potenza e rilevanza queste ultime sono il simbolo femminile della storia, una storia che proprio al centro delle vicende più importanti vede anche Nico Robin, per la sua capacità di leggere i Poneglyph.

1. Bulma & Chichi (Dragon Ball)

Ancora Dragon Ball, ancora le donne più toste e iconiche di sempre. Bulma e Chichi sono tra i personaggi più amati di sempre, per via del loro carisma, della loro forza e della loro “potenza”. Sicuramente tra le donne più iconiche di sempre nel mondi di manga e anime, senza dubbio.

Ranma Saotome (Bonus)

La versione femminile di Ranma è una delle cose più iconiche di sempre. Inusuale e rivoluzionaria per il periodo la celebre ragazza dai capelli rossi è sempre stata un simbolo indiscusso in questo campo, che ancora oggi non smette di stupire.