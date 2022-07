One Piece: svelati i colori ufficiali del Gear Fifth di Rufy

One Piece sta per fare il suo entusiasmante ritorno dopo la pausa di un mese di Oda che ha sfruttato per lavorare all’arco finale. Il manga più popolare della storia ha mostrato a tutti i suoi l’arco più lungo mai scritto, ossia l’arco di Wano.

Le battaglie viste sono tantissime, così come gli episodi che hanno evidenziato il clima e la realtà asfissiante delle tirannia dell’imperatore Kaido. Ma lo spirito di rivolta conservato per venti lunghi anni dai nove foderi rossi non si è mai appassito, riuscendo a trovare alleati fortissimi per rovesciare Orochi e Kaido.

Non poteva mancare chiaramente Rufy, il quale ha affrontato la minaccia più forte in assoluto. Nello scontro contro Kaido, Rufy ha risvegliato una nuova trasformazione: il Gear Fifth. Quello che potrebbe sicuramente incuriosire gli appassionati è scoprire la versione a colori della nuovo forma di Cappello di Paglia.

Oggi riportiamo proprio un aggiornamento molto interessante sui colori ufficiali del Gear Fifth. La notizia è condivisa direttamente dall’insider newworldartur sulla propria pagina Twitter. Si tratta di nuove immagini di merchandising che rivelano i colori della trasformazione. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Official color scheme of Gear 5th revealed through new merchandise! pic.twitter.com/2kv6Gy4trL — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) July 18, 2022

Come si vede, il Gear Fifth cambia il colore dei capelli di Rufy e dei suoi vestiti in bianco, conferendo al Capitano un aspetto completamente diverso.

Il Gear Fifth non solo ha permesso al protagonista della serie di avere la meglio contro Kaido, ma ha anche rivelato nuovi segreti sulla vera natura del Frutto del Diavolo.

Il frutto del diavolo di Rufy è in realtà un frutto Zoo Zoo di tipo Nika. Questo gli attribuisce l’abilità del Dio del sole, Nika e di conseguenza un potere devastante. È capace di aumentare le sue dimensioni a proporzioni gigantesche e afferrare fulmini dal cielo. Rufy può anche cambiare la sostanza delle cose che tocca in gomma.

Il manga farà il suo ritorno questo mese e Eiichiro Oda recentemente ha rilasciato diverse dichiarazioni. Si può percepire il suo entusiasmo, quello che l’ha spinto fin da ragazzino che lo portava a chiedersi se sarebbe stato capace di realizzare un manga con una conclusione sbalorditiva e di sicuro così sarà. Non ci resta che salpare per l’ultimo viaggio, con il capitano Rufy!