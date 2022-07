One Piece si appresta a tornare il 24 luglio, riprendendo la pausa del franchise manga. Il creatore della serie Eiichiro Oda ha anche aperto la possibilità riguardante l’arco di Wano Country e la sua prosecuzione a partire dal capitolo 1054.

I fan nel capitolo 1053, ovvero quello prima della pausa, sono stati lasciati con un grosso cliffhanger che indicava apertamente che alcune questioni in sospeso per Wano erano ancora da chiarire e per questo la saga non è ancora terminata.

Visto che appunto a Wano Country devono ancora essere risolte alcune questioni, i fan si sono chiesti se l’arco narrativo ufficiale si sia concluso o meno.

Ma come lo stesso autore ha annunciato nella lettera condivisa con i fan, la questione “Wano” non è ancora conclusa e qualcosa da raccontare è ancora presente.

Anche se ormai è agli sgoccioli, la saga che dura ormai da anni ancora non si è conclusa completamente e il ritorno con il capitolo 1054 vorrà ancora raccontarci qualcosa.

One Piece: Eiichiro Oda rivela se la saga di Wano continuerà dopo la pausa

Infatti il mangaka nella recente lettera condivisa ai fan ha accennato anche alla fine della saga di Wano:

“Ormai abbiamo quasi terminato con l’arco dedicato al Paese di Wano e tutto il lavoro di impostazione per il finale è pronto. Ho impiegato 25 anni per arrivare a questo punto e ora anche se iniziate a leggere da qui non è un problema, perché tutto questo da oggi sarà IL ONE PIECE! (UN PEZZO UNICO!)”.

Sebbene Oda sensei si stia preparando per raccontare la saga finale della sua epopea, alcune vicende legate al Paese di Wano sono ancora aperte e quindi dobbiamo attendere ancora per “l’inizio della fine”.

Non ci sono ancora molti segreti da svelare, ma se ben ricordiamo è stato presentato il nuovo Ammiraglio della Marina che si sta avvicinando all’Isola mente i Mugiwara e gli altri festeggiano.

Se pensiamo a tutto questo è normale che la questione “Wano” non sia ancora terminata del tutto, visto che Luffy e tutti gli altri sono ancora sull’Isola e l’aumento delle loro taglie oltre che la gloria può condurli a serie problemi.