Tops Stories 2 racconta delle storie davvero suggestive, leggere e meravigliose, capaci di far risorgere l’anima dei lettori più “navigati” proiettandoli nella loro infanzia. Andiamo a leggere Tops Stories 2. Recensione



Infatti questa raccolta raccoglie in ordine cronologico tutte le fantastiche avventure dell’avo di Topolino, un famoso archeologo risiedente nella grigia ma sempreverde Londra novecentesca.

Le tre storie raccolte in questo volume portano la firma di Giorgio Pezzin accompagnato dalle matite di Massimo De Vita (creatori originali) dando vita ad un’opera senza pari, degna di entrare nell’Olimpo disneyiano!

Tra le peculiarità più rilevanti di questa ristampa notiamo immediatamente la cura editoriale, coronata non solo dall’elegante cartonato ma anche dall’aggiunta dei soggetti originali.

Infatti gli appassionati avranno l’opportunità di spulciare la scrittura originale dietro quelle vicende, insieme al commento dell’autore Pezzin.

Le “Tops” Stories – Ritornano le avventure “Magiche” di Topolino – Recensione Express

Le tre storie che ci accompagnano in questo secondo volume di Tops Stories 2 sono le seguenti:

Topolino e il popolo del mare Topolino e la rivincita degli Highlander Topolino e la caverna di Alì Babà

Come ritroviamo nel 2022, queste storie datate 1999?

Tops Stories 2. Recensione

Fin dalla prima vignetta si intuisce la freschezza e la modernità di queste avventure, grazie ad un input geniale ed a una impostazione generale sempre e comunque degna di nota.

Oltre il succo centrale delle vicende il lettore fin dai primi dialoghi si pone degli interrogativi interessanti, senza sapere che spesso e volentieri non avranno mai risposta.

Questo perché il nostro protagonista Sir Top de Tops, baronetto inglese del novecento, ha sempre dedicato la sua vita ai misteri e alle domande irrisolte sul nostro pianeta (e anche dell’Universo); spesso però ci si ritrova con più domande che risposte.

L’attualità, la modernità scaturita da queste storie non ricade solamente sul lato tecnico, ma anche su quello narrativo, grazie a spunti e sviluppi davvero geniali.

Quello di sfruttare i misteri e gli enigmi irrisolti dell’Universo è una trovata sensazionale anche perché è la chiave per l’“immortalità” (sempre parlando a livello fumettistico) per la sceneggiatura, visto che spicca e viaggia sempre sulle onde dell’infinito.

Personaggi unici e perfetti per il “tempo”

Perfetti per il “tempo” non vuol dire che ora non sono più “credibili” ma anzi, rispecchiano ampiamente la concezione delle figure del novecento, rimanendo comunque consoni all’epoca moderna, grazie ad una scrittura leggera ed efficace.

Sir Top de Tops con il suo stile “classico” riesce a donare e reggere il peso del tempo. Il suo maggiordomo è la versione sbadata di Alfred, ma riesce ad essere allo stesso tempo un personaggio unico.

Pippo invece cambia ad ogni storia donando quindi una diversità e varietà sempre innovativa e sfiziosa, impersonando ogni volta una figura professionale diversa.

Le avventure e il personaggio creato da Pezzin e De Vita è invecchiato dopo 25 anni? La risposta è NO!