Attack on Titan finalmente si appresta a chiudere la sua storia, con la terza parte della quarta stagione che vede Eren e gli altri combattere e affrontare la realtà inerente al mondo dei Titani, una minaccia violenta e incomprensibili che ha colpito i protagonisti fin dalla prima puntata.

Con l’avvicinarsi di questa terza parte, un artista ormai noto su Twitter ha deciso di reinterpretare la battaglia tra Eren e Bertholdt, il Titano Colossale che durante la prima puntata ha abbattuto le mura di Paradis, in uno nuova illustrazione, richiamando lo stile classico tradizionale giapponese.

Nonostante le prime stagioni di Attack on Titan fossero comunque cupe e violente, il movente, l’ideale, l’obiettivo comune di tutti gli umani schierati contro i Titani faceva presagire una speranza; successivamente abbiamo scoperto che non è così.

Ora, infatti, le cose sono state capovolte, e totalmente cambiate dall’autore: Eren Jaeger ha acquisito i poteri del Titano Fondatore, pur avendo già a disposizione le abilità del Titano Attacco e del Titano Martello da Guerra.

Cercando di eliminare tutti coloro che vivono al di fuori dei confini di Paradis per porre fine alla sanguinosa guerra, Mikasa, Armin e una nuova iterazione degli Scout cercano di fermare Eren e la devastante Marcia dei Colossali, volta alla distruzione di tutte le forme di vita ancora esistenti.

Tornando all’artista di Twitter Justin96636, utente che si è fatto un nome creando rivisitazioni classiche di famosi personaggi di Dragon Ball, Naruto e One Piece, ha colto l’occasione per porre una rivisitazione riguardo lo scontro iniziale tra Eren e il Colossal Titan, che rimane uno dei momenti più incredibili delle prime stagioni di Attack on Titan:

Chien Chih Kang artwork-Attack on Titan in Ukiyo-e style pic.twitter.com/dqVHJC88kq — 簡志剛 (@Justin96636) June 14, 2022

Hajime Isayama ha lasciato un finale alquanto aperto, per considerare l’idea di riportare in auge la serie, tramite spin-off, proprio come accaduto con Boruto.

Nonostante sia possibile che non arrivi altro al riguardo del franchise, senza ombra di dubbio Attack on Titan è stata una serie molto influente, grazie non solo alle sue temibili creature, ma anche alla sua caratterizzazione e alla capacità di raccontare storie che sono in grado di rilasciare rivelazioni e plot twist degni di nota.