My Hero Academia: l’assistente di Horikoshi realizza un nuovo artwork

My Hero Academia è tra i manga più seguiti in patria e in Italia e al momento Kohei Horikoshi sta lavorando all’arco conclusivo del manga.

Durante tutti questi anni di serializzazione i lettori della serie hanno conosciuto tantissimi eroi, ognuno di loro con la propria particolarità. Ma come succede in ogni manga c’è sempre un personaggio che è più apprezzato e ha più fan rispetto agli altri.

In My Hero Academia Bakugo Katsuki gode di una popolarità totale. L’eroe esplosivo è diventato uno degli uomini principali della serie. Per molto fan è secondo solo secondo a Izuku, per altri invece è quello preferito.

Tra i due personaggi, fin dalle prime pagine dei capitoli si è creata una sorta di rivalità simile a quelle che abbiamo visto in altri manga.

Horikoshi non è solo nella realizzazione del manga e come tutti ha diversi assistenti. Tra questi uno di loro spesso realizza delle illustrazioni e oggi ne riportiamo un’altra.

Il lavoro viene condiviso direttamente dall’assistente di Horikoshi sulla sua pagina Twitter, nstime23. Qui pubblica una nuova grafica per i fan. Di seguito ne riportiamo l’illustrazione:

Lo schizzo in bianco e nero mostra Dynamight e Izuku in un momento stranamente di pace e tranquillità.

Bakugo non sembra infastidito e non ha uno sguardo prepotente come quelli a cui ha abituato gli appassionati. Infatti l’eroe sta lasciando che la versione più giovane di Izuku si riposi.

Dopotutto, Bakugo e Deku hanno una delle storie più contorte di My Hero Academia.

Gli amici d’infanzia hanno avuto un brutto litigio alle elementari che ha portato Bakugo a diventare un terribile prepotente.

La loro relazione ha preso una svolta negli ultimi tempi. Bakugo è ora un rivale nel peggiore dei casi e un amico nel migliore dei casi.

Al momento il manga di My Hero Academia si sta avviando verso la fine con l’arco finale e gli eroi dopo tantissime difficoltà pare stiano capendo come annientare definitivamente One for All.

Dal punto di vista della serie anime invece quest’autunno debutterà su Crunchyroll la sesta stagione. Nell’attesa gli appassionati potranno guardare due OVA speciali. Uno di questi si chiama Hero League Baseball e di recente abbiamo riportato la sua sinossi.