My Hero Academia: svelate le prime immagini di Hero League Baseball

Il manga di My Hero Academia sta accompagnando i lettori appassionati della serie nel suo arco finale. Nonostante il manga stia per terminare l’adattamento animato tornerà con la sesta stagione questo autunno. Quindi non mancano tanti mesi, tuttavia il team dell’anime ha annunciato due OVA previsti per quest’estate.

Infatti la sesta stagione sarà guidata da due OVA per cercare di intrattenere il pubblico prima del ritorno di Izuku.

Oggi riportiamo un aggiornamento che mostra agli appassionati una prima occhiata allo speciale Hero League Baseball. Questo anticipa uno dei nemici principali dell’episodio speciale.

Come puoi vedere di seguito, le immagini sono state rilasciate insieme alle informazioni su uno dei suoi villain.

Di seguito riportiamo le prime immagini di My Hero Academia: Hero League Baseball, che l’insider tododekucrumbs ha condiviso sulla propria pagina Twitter:

Previews of the upcoming summer 2022 My Hero Academia OVA with the Endeavor Agency 🍿✨ pic.twitter.com/6p68lQpi8N — tododeku crumbs * tddk dktd (@tododekucrumbs) June 9, 2022

In queste immagini si riesce a vedere il villain di cui abbiamo parlato recentemente. Tuttavia queste si concentrano principalmente su Izuku e Shoto mentre chiacchierano e Katsuki si infuria accanto a loro due.

Un’altra mostra ancora Shoto al telefono e quella che mostra Izuku che si lancia verso le spalle del cattivo Mr. Smiley è l’unica immagine sul villain.

E infine, nella quarta immagine Izuku perde sangue dalla testa mentre si infila le braccia intorno al petto ridendo.

Ovviamente, il nome di Mr. Smiley non è solo uno scherzo. Se Izuku sta sferzando una ferita alla testa, il villain deve avere qualcosa a che fare con questo. Tutto questo potrebbe essere collegato al suo quirk.

Se così fosse allora la sua abilità funziona in modo simile a quello della la signora Joke.

A questo punto, non c’è ancora certezza su quando questo OVA verrà pubblicato, ma Crunchyroll ha confermato che trasmetterà la premiere speciale dell’OVA incentrato sul baseball durante l’Anime Expo il prossimo mese.

Anche se non vi è nessuna certezza è molto probabile che Hero League Baseball farà il suo debutto prima dell’uscita della terza stagione dell’anime del manga di Horikoshi.