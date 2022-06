My Hero Academia: svelato il nuovo villain di Hero League Baseball

Il manga di My Hero Academia si trova al momento nel suo arco conclusivo, mentre la serie animata molto presto arriverà sul piccolo schermo con la sesta stagione prevista per quest’autunno.

Tuttavia nel frattempo gli appassionati potranno guardare i due OVA che usciranno prima del nuovo adattamento animato.

Di recente abbiamo riportato un aggiornamento in cui si parlava della trama di My hero Academia: Hero League Baseball e adesso parleremo di una novità relativa al villain che a quanto pare sarà il nemico principale.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter ufficiale della serie di My Hero Academia, che riportiamo di seguito.

In questa occasione tutti i fan possono scoprire che Hironori Kondo sarà il doppiatore del villain dello speciale e Mr. Smiley sembra a dir poco sconvolgente.

Il villain presentato è caratterizzato da un grande sorriso e i suoi denti sono assolutamente luminosi. Tuttavia quello che potrebbe sembrare un pregio visivo, Mr. Smiley usa i suoi bianchi perlacei per compiere azioni malvage.

Si può osservare anche lo studio del design del personaggio a colori. Proprio i colori possono dare l’idea di un personaggio molto vivace.

Dopotutto, il personaggio indossa un cappello da cowboy con due pennelli che sporgono dall’alto. Anche le falde del cappello sembrano assomigliare alla tavolozza di un artista e se si fa attenzione a Mr. Smiley da vicino, anche i suoi capelli assomigliano a un pennello per via del suo colore verde.

Chiaramente, Mr. Smiley sarà un nemico interessante da affrontare per Deku, ma il protagonista della serie non combatterà il cattivo da solo. My Hero Academia seguirà Izuku mentre lavora con Shoto e Katsuki per rintracciare il loro obiettivo mentre è internato con Endeavor.

Hero League Baseball si focalizza su una lega di baseball fondata da pro-eroi che amano il baseball. Si deve giocare l’ultima partita del campionato HLB è tra Gang Orca e le due agenzie rivali di Shishido.

Nel mondo di HLB non c’è una regola: usare i propri quirk è ovviamente accettato. Tuttavia, proprio quando il gioco sta per finire, un villain misterioso interrompe la partita.