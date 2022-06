My Hero Academia: All For One subisce un danno importante

My Hero Academia è entrato nel suo arco narrativo finale che vede gli eroi della serie impegnati ad affrontare All for One, e per che finalmente qualcosa stia cambiando e sia a favore dei protagonisti della serie.

In questo scenario di guerra e violenza, il nuovo fulcro delle battaglie finora ha visto All For One iniziare lo scontro con Hawks ed Endeavor.

I due eroi sono riusciti a ottenere la prima grande vittoria in questa battaglia. Tuttavia dopo questo colpo di scena, All For One non si sta più trattenendo e scatena tutta la sua potenza contro di loro.

La lotta contro il villain principale della serie continua, e nonostante il suo potere niente per gli eroi è impossibile. Infatti un lavoro di squadra ben organizzato tra Hawks, Kyoka Jiro e Fumikage Tokoyami è riuscito a danneggiare All For One al punto da sfondare il suo apparato respiratorio.

Il capitolo 355 di My Hero Academia conduce i lettori a scoprire che Jiro e Tokoyami riescono a salvare Hawks all’ultimo minuto dalla superiorità di All For One.

Irritato dal fatto che coloro che considera inferiori a lui interferiscano con il combattimento, inizia quindi a mostrare molto di più del potere che ha attualmente a sua disposizione. Ma quando Jiro lancia i suoi attacchi indirizzati a All for One il quirk del villain inizia ad agire allo stesso tempo. In questo modo si crea un’apertura da sfruttare.

È allora che Hawks interviene e ne approfitta dando seguito all’attacco di Jiro con un suo preciso attacco. Salta fuori che il suo piano durante l’intero combattimento era quello di colpire un solo punto dell’armatura di All For One.

Di sicuro l’elmetto di All For One è molto resistente. Tuttavia questi attacchi mirati su un singolo punto lo hanno logorato abbastanza. Infatti l’attacco di Hawks è stato efficace ed è riuscito a sfondarlo.

Sarà abbastanza questo danno per metterlo fuori gioco? Non resta che scoprirlo, considerando il fatto che All For One ha già combattuto con un elmo rotto.