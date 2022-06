My Hero Academia: il prequel termina con il ritorno di un vigilante

My Hero Academia ha ufficialmente concluso la serializzazione del suo spin-off Vigilante: My Hero Academia Illegals.

L’ultimo capitolo ha introdotto nuovamente un vigilante importante per un’ulteriore azione di lotta al crimine!

LEGGI ANCHE:



My Hero Academia sigla un numero di copie in circolazione incredibile

La serie spin-off vuole osservare il manga originale di Kohei Horikoshi da una prospettiva diversa. Questa è scritta da Hideyuki Furuhashi e disegnata da Court Betten.

Lo spin-off è ambientato anni prima degli eventi della serie principale, e si concentra su Koichi Haimawari, In Vigilanye My Hero Academia Illegals la legge regolamenta l’uso dei quirks. Non si possono usare i propri poteri in luoghi pubblici. Questo privilegio è concesso solo a coloro che sono registrati come supereroi.

Koichi viene ispirato ad aiutare le persone nel suo quartiere mentre si faceva chiamare il Crawler. Tuttavia solo dopo che Knucklduster l’ha preso sotto l’ala ha iniziato a combattere il crimine come un vero eroe vigilante.

Durante l’arco finale della serie tutti gli appassionati credevano che Knuckleduster non ce l’avesse fatta. Però il capitolo finale della serie chiude il cerchio rivelando che il lavoro di un vigilante non finisce mai.

Infatti ecco sorprendentemente Knuckleduster che affronta più criminali sul finale.

Il capitolo finale della serie rivela che tutti i locali di Naruhata sono andati avanti con la loro vita. Di fatto il quartiere migliora.

Per quanto riguarda Koichi, sappiamo che si è trasferito negli Stati Uniti a causa di tutte le spese legali e dei debiti durante il suo periodo da vigilante durante la guerra di Naruhata. Tuttavia le cose non sono cambiate ovunque.

In effetti, ci sono ancora diversi criminali che fanno le loro mosse nel quartiere, ma Knuckleduster sta ancora combattendo.

Quando la serie volge al termine, si scopre che Knuckleduster continua comunque a combattere nonostante tutte le ferite che ha subito nell’arco finale non gli permettono di agire in maniera fluida.

Al momento non sappiamo se ci sarà mai un’adattamento animato dello spin-off. Non è però utopia, così come non lo sarebbe vedere Koichi fare il suo ingresso nel manga principale che vede gli eroi affrontare One For All e i suoi seguaci in scontri fatali.