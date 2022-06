My Hero Academia: confermata la teoria dei fan su Hawks

My Hero Academia sta affrontando ormai il suo atto finale.

Sappiamo che il successo o l’insuccesso di un manga è determinato dai fan. Sono sempre loro il verso motore. E come succede spesso questi manga vanno incontro ad uno studio approfondito degli appassionati che avanzano delle teorie.

Lo stesso è successo per My Hero Academia.

Nel corso degli anni, i fan hanno avanzato molte teorie. Molte di queste ipotesi si sono avverate. Adesso sembra che un’altra teoria abbia ricevuto un riscontro.

Di cosa si tratta? Questa nuova teoria è relativa ad Hawks e All For One.

L’intera faccenda è emersa questa settimana con il capitolo più recente di My Hero Academia.

In questa occasione i fan hanno visto Hawks ingaggiare uno scontro contro All For One.

Affiancato da Endeavor, ha fatto tutto il possibile per mantenere All For One impegnato.

A quanto pare, Hawks dopo il raid al quartier generale di Shigaraki ha necessitato di una sorta di protesi. Dabi ha ferito seriamente l’eroe e All For One ha finalmente dato conferma ai sospetti dei fan.

Secondo il All For One, Hawks è ora costretto a utilizzare piume protesiche per formare le sue solite ali. Recovery Girl non è riuscita a guarire le ali dell’eroe dato il danno che hanno subito.

Ovviamente, questo significa che Hawks si sta ancora adattando. Tuttavia nonostante la sfida, Hawks sta tenendo il passo con All For One ed Endeavor in questa battaglia.

Quando i fan di My Hero Academia hanno visto per la prima volta Hawks tornare sul campo di battaglia, molti sono rimasti sorpresi dalle sue ali. Questa rivelazione non sorprende.

Dabi ha bruciato le ali di Hawks con le sue fiamme blu. È probabile che l’eroe abbia subito ustioni di quarto grado a causa dell’attacco e molti si aspettavano che Hawks sarebbe stato costretto al ritiro dopo l’infortunio.

Quello che si riesce a capire è che fino a quando All For One non verrà sconfitto, Hawks starà con i suoi compagni e combatterà, aldilà della fatica e del dolore.