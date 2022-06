My Hero Academia sigla un numero di copie in circolazione incredibile

My Hero Academia dopo diversi anni di serializzazione sta accompagnando i lettori e appassionati della serie verso la fine delle vicende di Izuku Midoriya e dei suoi amici. Il Final Arc continua spedito e così facendo da spessore alle parole di Kohei Horikoshi pronunciate nel volume 34.

Tuttavia ci sono ancora diverse situazioni che i fan scopriranno e oggi riportiamo un aggiornamento molto importante che sottolinea ulteriormente quanto il manga di Horikoshi sia seguito a livello globale.

L’insider WSJ_manga ha condiviso i numeri delle copie in circolazione di My Hero Academia sulla sua pagina Twitter e di seguito ne riportiamo il risultato:

My Hero Academia's last volume in 2021 was Vol. 32, released back on October 4th. Its initial print was 715.000 copies and its total in 2021 was 780.000 printed copies.

Series had a total of 6.912.000 copies printed in 2021 and ended with a circulation of 33.722.000 copies.

— Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) June 1, 2022