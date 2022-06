My Hero Academia: Tokoyami e Jiro fanno il loro migliore intervento

My Hero Academia, secondo quanto ha affermato Horikoshi stesso, sta affrontando il suo arco narrativo finale. La battaglia finale sta infuriando infatti si sono consumati già i primi scontri.

Nel capitolo più recente della serie i fan hanno potuto assistere a una delle scene più sorprendenti di Fumikage Tokoyami e Kyoka Jiro.

La guerra finale tra gli eroi e i villains è ora in corso a pieno regime e nel capitolo precedente si è concluso lo scontro finale tra Shoto Todoroki e Dabi. Questo significa che adesso i lettori si dovranno preparare a giuardare anche altri scontri.

Ci sarà la possibilità probabilmente di vedere il combattimento completo tra All For One e il gruppo di eroi professionisti di Endeavor in seguito.

Si anticipa anche che la principale lotta contro All For One coinvolgerà sia Hawks che Endeavor poiché solo questi personaggi potrebbero avere una reale possibilità contro il potente nemico. Il primo passo per affrontarlo è impedirgli di assorbire più quirk.

Ma alla genesi della lotta tra i due, altri giovani eroi si sono giungono sul campo di battaglia. Parliamo di Tokoyami e Jiro che si precipitano per salvare Endeavor in un momento critico.

Il capitolo 354 di My Hero Academia avvia la lotta di Endeavor e Hawks contro All For One, e il cattivo sta facendo del suo meglio per pungolare Endeavour e in qualche irritarlo.

Come cerca di provocarlo? Attraverso la lotta tra Shoto e Dabi. Come osserva Hawks, è la stessa strategia che ha ferito All Might. Questa strategia si sta per dimostrare vincente in quanto sia Endeavor che Hawks vengono quasi completamente sopraffatti.

Ma a sventare il peggio ci pensano Tokoyami e Jiro salvandoli.

Endeavor rimane ferito e allontanato momentaneamente dal campo di battaglia.

All For One sfrutta questa opportunità per lanciare un attacco importante contro Hawks. L’eroe si trova in condizioni che non gli consentono di schivare gli attacchi con la velocità iniziale.

Sorprendentemente si scopre che Tokoyami ha sorvolato Jiro e usato la sua tecnica Heartbeat Wall per formare un muro di suoni che salva Hawks dall’attacco di All For One. Anche se a questi ragazzi è stato detto di evitare il combattimento, vanno comunque soccorso e Tokoyami fa del suo meglio per mantenere hawks in vita.