Vigilante: My Hero Academia Illegals: online l’ultimo capitolo

My Hero Academia è tra i manga più seguiti degli ultimi anni. Quando una serie manga originale raggiunge un successo importante spesso riceve uno spin-off oppure un sequel e questo è il caso per il manga di Horikoshi.

Di fatto Vigilante: My Hero Academia Illegals è lo spin-off del manga principale che vede Koichi al centro delle vicende. Di recente abbiamo rilasciato un aggiornamento secondo il quale il manga si sarebbe concluso il 28 maggio con il capitolo 126. Oggi quindi è il giorno.

Lo spin-off saluterà gli appassionati che hanno apprezzato tantissimo questo manga tanto che alcuni affermano che non ha nulla da meno al manga di Horikoshi. Altri sperano di vedere Koichi nella serie principale prima che questo si concluda.

E quindi è così. È arrivato il giorno in cui la storia di Crawler, Pop Step e Knuckleduster si conclude.

L’ultimo capitolo dello spin-off di My Hero Academia è ora disponibile per la lettura online. Il numero di capitoli di caratterizza la storia di Koichi sono ben 126.

Quest’ultimo capitolo vuole dare un’idea di quello che sarà il futuro dei principali vigilantes. Questa potrebbe essere l’ultima volta che i lettori appassionati del manga li vedranno apparire. Questo accadrà di certo per molti in quanto ricordiamo che Kohei Horikoshi sta attualmente lavorando all’ultimo arco della serie principale.

Il capitolo finale si concentra principalmente su Crawler. Il giovane eroe ora sta lavora negli Stati Uniti d’America, utilizzando alcune nuove tecnologie per evitare che un aereo si schianti al suolo.

Il protagonista che ora si fa chiamare “Sky Crawler” opera fuori da New York City. Nella scena finale, molto appropriata per il giovane vigilante, si vede che Koichi è diventato il combattente ufficiale del crimine.

Di seguito riportiamo l’aggiornamento che ha condiviso la pagina Twitter ufficiale di shonenjump, che comunica la disponibilità dell’ultimo capitolo del manga:

My Hero Academia: Vigilantes, Ch. 126: It’s been a year since the Naruhata incident, find out what Koichi and the others are up to in this final chapter! Read it FREE from the official source! https://t.co/pnVP7XfCFS pic.twitter.com/BliWAvg8zc

— Shonen Jump (@shonenjump) May 27, 2022