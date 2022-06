My Hero Academia: Horikoshi parla di alcuni dettagli sulla sua vita privata

Kohei Horikoshi è tra i mangaka più importanti e famosi in Giappone e anche fuori dal paese del solo levante. Il motivo è per raccontare da anni ormai la storia di Izuku Midoriya e dei suoi amici in My Hero Academia.

Il manga principale sta accompagnando tutti i lettori appassionati verso la conclusione con il Final Arc che vede molti scontri letali in scena.

Studio Bones, dal punto di vista della serie animata, sta lavorando alla sesta stagione che debutterà questo autunno. Sarà disponibile su Crunchyroll e si potrà guardare sottotitolato in italiano.

Oggi parliamo di alcuni dettagli che Horikoshi ha condiviso con i suoi fan nel recente numero di Weekly Shonen Jump. Il mangaka confessa di aver adottato un simpatico felino!

Continua anche dicendo che da quando ha fatto questo la sua vita è migliorata. Di seguito ecco lo sue parole:

“Ho adottato un gatto e la mia vita è improvvisamente migliorata. Grazie, Cafe Komaneko!”

Horikoshi si è probabilmente avvicinato al mondo dei gatti proprio grazie a My Hero Academia. Di fatto Eraserhead, alias Aizawa, ha un legame fortissimo con i gatti.

Nella serie spin-off Vigilante: My Hero Academia Illegals, i lettori hanno approfondito i primi giorni dell’insegnante della UA Academy, in cui Eraserhead era uno studente e lavorava per avviare una propria agenzia.

Entrando in contatto con un gatto di strada, Aizawa ha esternato i veri aspetti di la sua personalità attraverso il felino.

Per quanto riguarda il manga, ormai sappiamo che Horikoshi sta per portare a termine le vicende di Izuku. Ha anche recentemente affermato che non tornerà con My Hero Academia una volta che la serie sarà finita. Piuttosto il mangaka ha dichiarato che gli piacerebbe cimentarsi in una storia dell’orrore in futuro.

Tra gli altri dettagli riguardanti la sua vita privata, l’insider Atsushi101X condivide direttamente sulla pagina Twitter un dichiarazione curiosa che riportiamo di seguito:

"My hair has grown so much that I look like a strong enemy from the late parts of a story. Even though I'm probably the weakest in my whole town."

Per chi non lo sapesse Kohei Horijoshi ha i capelli lunghi e nel numero di Jump di questa settimana ha fatto un commento proprio su questo.

Infatti ha descritto lo stato della lunghezza dei suoi capelli come se adesso lo facessero sembrare un nemico temibile delle parti finali di una storia, anche se si considererebbe il più debole.

Quindi se accostassimo Horikoshi a uno dei suoi personaggi, ora sarebbe come Shigaraki!