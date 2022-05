My Hero Academia: Kohei Horikoshi ringrazia Furuhashi e Betten

Alla fine lo spin-off di My Hero Academia, Vigilante: My Hero Academia Illegals, è giunto alla fine della sua serializzazione. Il capitolo che racchiude in un grande abbraccio tutta la vicenda di Koichi è il 126.

Molti sono i messaggi degli appassionati della serie disegnata da Court Betten e scritta da Hideyuki Furuhashi con la supervisione di Horikoshi. Proprio il mangaka della serie principale ha voluto ringraziare pubblicamente i due mangaka che si sono occupati dello spin-off scrivendo un messaggio direttamente sulla sua pagina Twitter ufficiale.

Di seguito riportiamo le parole di Kohei Horikoshi:

Nel messaggio Horikoshi innanzitutto fa i complimenti a Betten e a Furuhashi. Esprime oltre alla gratitudine per aver potuto lavorare al fianco di due grandi professionisti anche tutto il piacere per aver incontrato due grandi mangaka che hanno disegnato il suo manga.

Di sicuro questo è un gesto di riconoscenza più che meritato per i due mangaka e lo stesso pensano i fan. Moltissimi di loro sostengono la qualità incredibile del loro operato. Da una parte alcuni sperano di rivedere le avventure di Koichi in un adattamento anime, altri invece vorrebbero vedere il vigilante nella serie principale dato che sta narrando l’arco finale. Sarebbe molto bello vedere Koichi affiancare Izuki contro i villains.

Di seguito inoltre riportiamo un’illustrazione realizzata da Yoko Akiyama e Betten Court, che hanno voluto celebrare la serializzazione del manga e ringraziare tutti i fan per aver permesso che questo succedesse.

Questo artwork viene condiviso dall’insider Atsushi101X sulla sua pagina Twitter. Dai un’occhiata:

My Hero Academia Vigilante spin off has now completed its serialization. Artworks by Yoko Akiyama ( Team Up Mission artist) and Betten Court ( Vigilante artist) to celebrate the series ending! pic.twitter.com/y6EWS7VBPb — Atsu 🍭 (@Atsushi101X) May 28, 2022

Vigilante: My Hero Academia Illegals: il manga

Come abbiamo riportato sopra si tratta dello spin-off della serie originale di Horikoshi. È un manga d’azione e commedia che vede al centro delle vicende i super eroi. Serializzato a partire dal 2016 da Shueisha, si conclude il 28 maggio 2022. In Italia il manga è pubblicato e distribuito dalla casa editrice Star Comics.

Tutti coloro che sono interessati a recuperare lo spin-off possono acquistare il manga direttamente sulla pagina di Star Comics cliccando qui, oppure seguendo questo link, su Amazon.

La sinossi del manga è la seguente: