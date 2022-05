My Hero Academia: rivelato un nuovo aspetto di All for One

My Hero Academia ha dato la possibilità agli appassionati di conoscere molti villain ma il più grande di tutti è sicuramente All For One.

I piani del nemico sono spietati. Vuole creare un mondo governato da uomini con superpoteri contro i deboli.

Ora Kohei Horikoshi offre la possibilità agli appassionati di guardare ancora più nel dettaglio l’aspetto di All For One.

L’utente di Reddit ha condiviso una nuova illustrazione di My Hero Academia. Qui gli appassionati possono dare un’occhiata al nuovo aspetto di All For One.

Di seguito è possibile dare un’occhiata a ciò di cui stiamo parlando:

Un dettaglio che salta subito all’occhio è che una parte del suo elmo è sparita, oppure saltata. Non sappiamo, al momento, altre notizie da diffondere ma saremo pronti a fornirle.

La vera importanza di All For One nel manga è legata al fatto che lo si deve considerare come il precursore di tutti i quirks, creando il potere noto come One For All. Deku, il protagonista principale al momento lo sta esercitando.

Si ricorda che i quirk sono poteri o abilità incredibili che, a seconda dell’utilizzatore, possono salvare o mettere in pericolo la società.

All Might però, ha sconfitto All For One durante la terza stagione dell’adattamento anime. La sua sconfitta ha causato diverse conseguenze.

Il primo ad averne sofferto è stato proprio Toshinori! Infatti ha perso la capacità di brandire One For All.

Di conseguenza ha dovuto ritirarsi dalla scena come Simbolo della pace. All For One riesce però a copiare il suo potere e a trasferirlo al suo erede Shigaraki.

Nell’arco finale ongoing, Deku sta tentando di tornare da Shigaraki, essendo stato portato via dalla battaglia da Toga.

Ogni eroe in questa fase concitata del manga, è impegnato ad affrontare le proprie sfide in quest’ultima battaglia. Tuttavia non si è ancora visto chi affronterà direttamente All For One.

Naturalmente, molti fan predicono giustamente che All Might potrebbe essere in grado di concedersi un’ultima lotta contro il suo eterno rivale.