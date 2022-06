My Hero Academia: Team-Up Mission: svelato un dettaglio su Hawks

My Hero Academia ha mostrato tanti di tragici retroscena e tutti i fan ne sono a conoscenza. Prendiamo ad esempio uno dei più traumatici della serie. Da Shoto Todoroki a Shigaraki, quasi tutti nella serie hanno a che fare con un trauma, e questo è certamente vero per Hawks.

Dopotutto, il miglior professionista al momento non gode di totale mobilità e un nuovo aggiornamento del manga sta mostrando ai fan quanto sia davvero restrittiva la vita di Hawks.

L’aggiornamento viene fornito proprio dal capitolo più recente di My Hero Academia: Team-Up Mission. Si scopre che questo pone principalmente attenzione su Hawks mentre affronta Tokoyami e Izuku per un lavoro.

A un certo punto, l’eroe invita gli studenti a casa sua, e diventa chiaro che la casa di Hawks è tutt’altro che una casa.

La storia secondaria mette in luce che la casa è allestita dalla Hero Public Safety Commission, ma è solo una facciata.

Hawks non sembra affatto interessato alla casa e l’appartamento è sterile in quanto tale. È solo un posto in cui Hawks sente di potersi rilassare davvero senza aver il fiato sul collo. E invece di trasformarla in una casa, Hawks fa delle pause qua e là per rilassarsi nello spazio angusto.

L’insider seabhactine ha condiviso direttamente sulla sua pagina Twitter, la situazione tutt’altro che calorosa che vive Hawks. Di seguito ne riportiamo quanto detto:

IT'S A PUBLIC SECURITY SUPPLY ROOM? I'M GONNA FUCKING SOB, THAT'S SO SAD. also @spacedaichi just pointed out he says 'i'm home~' in a sing song voice DESPITE THE FACT NO ONE IS THERE pic.twitter.com/Q0qCWdtJ8N — 💕 ess! 💕 MHA 355 SPOILERS (@seabhactine) June 1, 2022

Per anni, i fan di My Hero Academia si sono chiesti come vivesse Hawks visti i suoi legami con l’HSPC, e finalmente ecco qui la risposta. Ricordiamo che quell’acronimo sta per Hero Public Safety Commission.

Si tratta di un’agenzia delle forze dell’ordine. L’incarico è di gestire le interazioni tra gli eroi e la società nel suo insieme e di indagare sui casi di criminalità più pericolosi.

L’organizzazione ha trasformato il ragazzo in un soldato e ha legato le ali di Hawks in un contenzioso sufficiente per garantire la sua obbedienza.

Dopo il ritiro di Lady Nagant, l’HSPC arriverà al punto di fare irruzione in casa di Hawks e controllare le sue ore libere per tenerlo al guinzaglio.

Quindi, se l’organizzazione dura anche dopo che All For One è finito, qualcosa deve cambiare al più presto.