My Hero Academia: Team-Up Missions è uno spin-off manga targato Akiyama, incentrato su Izuku Midoriya e sui suoi amici che combattono a fianco dei Pro-Heroes. In particolare questo spin-off costringerà Midoriya e Katsuki Bakugo a collaborare e a formare un quanto mai improbabile team.

My Hero Academia – il team-up tra Midoriya e Bakugo

Dall’inizio di My Hero Academia, il protagonista Izuku Midoriya e il suo amico d’infanzia Katsuki Bakugo hanno sempre avuto una relazione difficile, fatta di alti e bassi, di incomprensioni e di gelosia. Bakugo e Midoriya sono probabilmente gli studenti più forti della UA (senza contare i loro senpai naturalmente). Si scontrano da quando avevano quattro anni e Bakugo cerca sempre di essere migliore di Midoriya mentre Deku cerca sempre di essere il meglio che può essere.

Ora come ora i due ragazzi non sono più necessariamente rivali, ma nemmeno amici, insomma, detto semplicemente, tra i due si è creata un’alleanza complicata. Sebbene Bakugo si mostri sempre ostile verso Midoriya, i capitoli recenti della serie hanno mostrato questo giovane eroe in una luce più sana e cooperativa. Tuttavia, questo non sembra essere il caso attuale nella prossima serie di Shonen Jump, My Hero Academia: Team-Up Mission Vol 1.

Lo spin-off seguirà gli studenti della UA mentre iniziano a intraprendere missioni come parte del loro programma. Il volume 1 si concentrerà specificamente su un improbabile team-up tra Midoriya e Bakugo e la domanda che tuti ci poniamo é: come la prenderà Bakugo? Sarà felice di lavorare insieme al suo eterno rivale?

C’è un’altra cosa da dire. Con la trama dello spin-off così fortemente incentrata sulla relazione tra Midoriya e Bakugo, così come l’insinuazione che questa è la loro prima missione in assoluto, è logico pensare che la missione Team-Up sia ambientata prima degli aggiornamenti MHA più recenti all’interno della serie principale.

Comunque, anche se potrebbe non essere una squadra perfetta, i due ragazzi hanno fatto passi da gigante nella loro relazione, riuscendo a esprimere con sicerità i propri pensieri, proteggendosi as vicenda. Niente male tenendo conto di com’era partita la loro relazione.

A proposito di My Hero Academia: Team-Up Missions

My Hero Academia: Team Up Mission è stato pubblicato nel secondo numero estivo di Jump GIGA, la rivista di approfondimento di Shueisha, per poi debuttare nel numero di settembre di Saikyo Jump (Shueisha).

Lo spin-off è focalizzato sula classe 1A del corso d’Eroi del Liceo Yuhei uniti in team con altre scuole della città al fine di lavorare sul campo con Eroi Professionisti in missione e nel capitolo introduttivo, Deku scopre con gioia che che nel suo team è presente una sua conoscenza che ha a cuore, ovvero Melissa, una studentessa del terzo anno alla I-Island Academy e figlia del professor David Shield, che abbiamo incontrato per la prima volta nel film My Hero Academia: Two Heroes, uscito in Giappone il 3 agosto 2018 e il 23 e 24 marzo del 2019 in Italia sotto l’etichetta di Dynit.

My Hero Academia – il manga e l’anime

My Hero Academia è un manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi dal 7 luglio 2014. Attualmente sono stati pubblicati 291 capitoli settimanali e i primi 276 sono raccolti in 28 volumi. In Giappone è edito da Weekly Shonen Jump (Shueisha). In Italia i diritti del manga sono stati acquistati da Edizioni Star Comics con 25 volumi disponibili.

Il manga ha goduto di una trasposizione animata in 4 serie con 88 episodi totali trasmessi. In Italia è possibile guardarle gratuitamente, legalmente, e con sottotitoli in Italiano sulla piattaforma streaming VVVVID (Dynit). Dal 17 settembre 2018 al 7 gennaio 2019 Mediaset, attraverso Italia 2, ha trasmesso le prime serie animate in chiaro e doppiaggio in italiano.

La quinta stagione è in fase di produzione.

Dai un’occhiata al Funko-pop di Todoroki