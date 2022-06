My Hero Academia: svelata la sinossi di Hero League Baseball

My Hero Academia tornerà a scatenare intense battaglie tra eroi e villains con la sua sesta stagione dell’adattamento anime entro la fine dell’anno.

Ma non sarà l’unica novità. Infatti di recente abbiamo annunciato due nuovi episodi speciali OVA in arrivo. Abbreviati come OVA, sono video di animazione originale. Si tratta di film e serie animate giapponesi realizzati appositamente per il rilascio in formati home video senza precedenti proiezioni in televisione o nei cinema.

Crunchyroll ha annunciato di aver concesso in licenza la prima di queste nuove versioni per quest’estate!

Si tratta di un modo interessante per prepararsi all’arrivo della sesta stagione, previsto nel mese di ottobre come parte del programma dell’anime dell’autunno 2022.

Questi due episodi nuovi speciali saranno ambientati al di fuori degli eventi della serie principale. Il primo dei quali vede gli eroi riunirsi per una nuova divertente partita di baseball. Infatti si intitola My Hero Academia: Hero League Baseball.

Crunchyroll ha annunciato che rilascerà questo primo nuovo OVA, “HLB”, questa estate negli Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Sud Africa e in Europa.

Tuttavia a partire dall’1 al 4 luglio si terrà un evento importante, ossia l’Anime Expo al Los Angeles Convention Center. Coloro che avranno l’opportunità di parteciparvi, potranno dare un’occhiata alla première speciale del nuovo OVA.

È stata rilasciata anche la nuova visual dell’episodio speciale in arrivo quest’estate che riportiamo di seguito:

Crunchyroll descrive ufficialmente la sinossi del prossimo OVA di My Hero Academia. Sarà appunto intitolato “HLB” (Hero League of Baseball):

“È una lega di baseball fondata da pro-eroi che amano il baseball! È il giorno della partita! L’ultima partita del campionato HLB è tra Gang Orca e le due agenzie rivali di Shishido.

Nel mondo di HLB non c’è una regola: usare i propri quirk è ovviamente accettato. Tuttavia, proprio quando il gioco sta per finire, un villain misterioso interrompe la partita. Chi sarà il vincitore di HLB!? ”

Sfortunatamente non c’è ancora una data di uscita ufficiale per il nuovo speciale OVA. Lo stesso dobbiamo dire anche per il secondo ora in lavorazione.