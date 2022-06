My Hero Academia: svelate le vere potenzialità di Jiro

My Hero Academia nel suo Arco finale sta dando molto spazio non solo ai personaggi principali ma anche a quelli secondari. Nell’ultimo capitolo Kyoka Jiro è entrata in scena!

L’ultima volta i fan hanno visto Jiro in azione si è esibita come una rockstar al suo festival scolastico. Una situazione completamente opposta a quella di trovarsi su un campo di battaglia di fronte All For One.

La strategia per la guerra finale vede gli eroi dividersi in squadre specializzate. Sono progettate per contrastare le minacce dei nemici.

Diversi fan di My Hero Academia non si aspettavano di vedere Jiro e Fumikage Tokoyami come squadra di supporto per sconfiggere All For One!

Nel capitolo 354, Tokoyami e Jiro hanno combinato i poteri del volo e delle onde sonore per salvare all’ultimo secondo Hawks dall’attacco fatale di All For One.

L’intervento di Jiro e Tokoyami contro All For One è sicuramente degno da pro eroe!

All’inizio Jiro quasi vacilla quando affronta il più grande di tutti i cattivi. All For One infatti avverte la sua paura. Da lì, il malvagio signore supremo scatena una brutale raffica di attacchi con la sua gamma di poteri. Così facendo il temibile villain colpisce un lato della faccia di Jiro, compreso il suo orecchio sinistro.

Questo rende Jiro solo l’ultimo eroe ad ritrovarsi in difficoltà in queste ultime due guerre con la League of Villains e All For One.

Nonostante le numerose ferite e la situazione per nulla a suo favore, Jiro sferra ancora il suo ultimo attacco: “Heartbeart Surround: Legato“.

L’imbuto dell’onda sonora non sembra causare alcun danno fisico a All For One. Tuttavia a partire da questo punto nel capitolo di My hero Academia viene raccontata la storia di Jiro.

Al festival della scuola, la voce e i poteri di Jiro hanno commosso l’intera folla e la competizione con la Classe 1-A. Il suo attacco finale contro All For One risveglia la persistente volontà di tutti i quirk all’interno del villain.

Quello che ne consegue è sbalorditivo in quanto i fantasmi di quei quirk impediscono al cattivo di accedere ai suoi poteri.