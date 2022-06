My Hero Academia: svelata la teoria sulla caduta di One for All

My Hero Academia è alle prese con l’arco finale e, per la prima volta dall’inizio della serie i fan potranno intravedere un indizio che svela come All For One cadrà.

Come succede in moltissimi manga sono sempre i personaggi principali ad allontanare ogni minaccia nemica. Lo stesso i fan hanno sempre pensato in My Hero Academia. Credevano che Izuku Midoriya e/o di All Might avrebbero fatto crollare All for One.

Tuttavia nell’ultimo capitolo del manga, sembra più probabile che chi effettivamente sconfiggerà All For One sarà proprio se stesso.

In questo momento dell’arco narrativo finale, la squadra di pro-eroe si concentra sul suo obiettivo principale nella Guerra Finale: fermare All For One, una volta per tutte.

L’ambizioso piano di All Might ha messo All For One in un campo di battaglia dove combattono i migliori eroi professionisti Hawks ed Endeavor, ma i migliori eroi non erano ancora abbastanza.

Hawks ed Endeavor avevano bisogno di un intervento di soccorso. Ed l’arrivo di Fumikage Tokoyami e Kyoka Jiro della Classe 1-A.

Durante quel salvataggio, Jiro ha mostrato un potere incredibile e inaspettato. I poteri sonori del personaggio indirizzzti contro All For One non hanno provocato danni fisici. Hanno però risvegliato le anime dei possessori dei quirk dentro di sè.

Quindi sembra proprio essere questa la chiave della cadura di One For All.

La svolta sarebbe quasi poetica. All For One è un personaggio che ha sempre privato molti eroi dei loro quirk trasformandoli in armi perverse per il male.

Ma i quirk sono più che semplici poteri. In effetti contengono tracce dell'”anima” dell’utente. Quindi l’orrore che All For One ha causato non è mai finito per le vittime. Ora però pare che possano trovare giustizia, piuttosto che avere un eroe che li salvi o li vendichi.

Questo è praticamente tutto ciò su cui la storia di My Hero Academia ha sempre costruito. Un punto tematico che solo insieme attraverso un’azione collettiva e unificata è possibile “salvare” la società, il mondo o noi stessi.

L’egoismo di All For One non si discute. Anche i suoi fini con Tomura Shigaraki lo era. Voleva solo possedere alla fine il corpo del ragazzo per se stesso. Ora però la svolta sembra sempre più vicina.