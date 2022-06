JOJO WORLD 2: ecco la locandina con i personaggi dell’anime

L’account Twitter ufficiale di JoJo Worlds ha condiviso questo nuovo poster che vede i principali protagonisti di Phantom Blood, Battle Tendency, Stardust Crusaders, Diamond Is Unbreakable, Golden Wind e Stone Ocean riuniti per contribuire alla promozione dell’attrazione che arriverà in Giappone ad agosto:

Attualmente, la nona parte della serie, JoJo Lands, non ha ancora rivelato molto sulla sua storia, anche se è stato confermato il ritorno del creatore Hirohiko Araki al manga, con il mangaka che ha recentemente dichiarato che gli piacerebbe lavorare su JoJo’s Bizarre Adventure per sempre se potesse.

Nel frattempo, la serie ha colto l’opportunità di immergersi in una serie di storie spin-off, le più importanti delle quali sono Thus Spoke Kishibe Rohan e Crazy Diamond’s Demonic Heartbreak.

La forte caratterizzazione dei personaggi ha spinto l’autore a concentrarsi anche su di loro, tirando fuori opere come Così parlò Rohan Kishibe e Rohan al Louvre:

Rohan al Louvre è un fumetto scritto da Hirohiko Araki nel 2010 in collaborazione col museo del Louvre di Parigi, dove sono state esposte le tavole.

Questa è una delle dieci collaborazioni fatte dal Louvre con dei mangaka per l’evento Le Louvre et la bande dessinée.

In Italia il volume è stato pubblicato nel 2012 da 001 Edizioni, sotto l’etichetta Hikari. Il volume è completamente a colori, con sovraccoperta e pagine in cartoncino.

Una ristampa, identica all’edizione originale, è poi stata pubblicata a marzo 2022.