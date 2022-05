Jujutsu Kaisen: la nuova art vede Yuji vs Mahito, per la ritrasmissione dell'anime

Jujutsu Kaisen: la nuova art vede Yuji vs Mahito, in onore della ritrasmissione dell’anime

Jujutsu Kaisen: l’anime festeggia la ritrasmissione ufficiale!

L’immagine proviene direttamente dall’anime stesso, come ha pubblicato la pagina ufficiale di Jujutsu Kaisen su Twitter.

Come potete vedere all’interno dell’articolo, il poster della prima stagione mette in risalto Yuji come al solito e anticipa gli eventi dell’arco Versus Mahito.

Naturalmente, i fan che hanno visto la prima stagione di Jujutsu Kaisen conosceranno molto bene ciò di cui si sta parlando. Il nuovo arco si svolge successivamente agli eventi concerni all’Addestramento maledetto, prima del caos scaturito dell’Evento di Kyoto.

Nell’arco Versus Mahito, i fan sono chiamati a seguire Yuji mentre si allena con Nanami Kento, ma le cose sfuggono di mano quando gli stregoni vengono messi alle strette da una potente maledizione nota come Mahito.

Jujutsu Kaisen può aver concluso la prima stagione, ma la storia non è ancora conclusa per i fan. Dopotutto, l’epopea è appena iniziata, considerando che il primo film sta per giungere finalmente nelle sale di tutto il mondo.

Con la nuova stagione in arrivo quindi, Jujutsu Kaisen sta dando il meglio di sé con la prima serie di episodi e il nuovo film, e come se non bastasse anche con un nuovo poster.

Jujutsu Kaisen è tra i manga che negli ultimi anni stanno raggiungendo traguardi importantissimi e incredibili. La serie manga di Gege Akutami è il sequel di una serie mensile di quattro capitoli chiamata L’istituto di arti occulte di Tokyo. In seguito però viene pubblicata sotto forma di volume con il titolo Jujutsu kaisen 0.

A proposito di Jujutsu Kaisen 0

Nel 2021 MAPPA annuncia l’adattamento cinematografico anime, uscito in Giappone il 24 dicembre 2021. Per quanto riguarda l’uscita italiana all’inizio non c’era nessun annuncio o novità.

Tuttavia dopo un periodo di attesa, durante il Napoli Comicon uno stand ha fondamentalmente annunciato l’arrivo del film in Italia. La data di uscita è ancora sconosciuta ma verrà doppiato e distribuito al cinema da Crunchyroll in collaborazione con Dynit e Nexo Digital.

Di seguito ecco la cui trama del film anime: