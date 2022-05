The Sandman: la serie Netflix mostra "Matthew the Raven" in una nuova foto

The Sandman di casa Netflix offre un first look a Matthew il Corvo in The Sandman. Basata sulla serie di graphic novel di Neil Gaiman pubblicata dalla DC Comics, Netflix ha acquisito i diritti per produrre The Sandman. Gaiman è produttore esecutivo insieme a David S. Goyer e Allan Heinberg.

Una nuova immagine offre ai fan il primo sguardo al fedele corvo di Dream, Matthew, in The Sandman. L’account Twitter ufficiale di The Sandman ha postato un’immagine di Dream inginocchiato davanti a Matthew, il corvo, mentre la pioggia cade alle loro spalle. La didascalia dell’immagine recita: “Sei i miei occhi, Matthew”. Guardate il post in calce:

You are my eyes, Matthew. pic.twitter.com/zVoEgIE9eV — The Sandman (@Netflix_Sandman) May 16, 2022

La serie ha ricevuto delle direttive per una stagione di 11 episodi e le riprese di The Sandman si sono concluse nell’agosto dello scorso anno, dopo essere state ritardate a causa della pandemia Covid-19.

La serie di Netflix segue Sogno/Morpheus, il re dei sogni e del Sogno, che torna nel suo regno dopo essere stato tenuto prigioniero da uomini mortali.

Tom Sturridge sarà il protagonista dell’adattamento di Sandman di Netflix nel ruolo di Sogno, con un cast di supporto che comprende Gwendoline Christie nel ruolo di Lucifero, Vivienne Acheampong nel ruolo della bibliotecaria del Sogno, Boyd Holbrook nel ruolo del Corinzio, Charles Dance nel ruolo dell’occultista Roderick Burgess, Jenna Coleman nel ruolo di Johanna, antenata di John Constantine, e David Thewlis nel ruolo del Dottor Destino.

L’emissario di Dream, Matthew il Corvo, sarà doppiato da Patton Oswalt, un fan di lunga data della storia.

Tra i commenti a questo post ci sono molti fan entusiasti di vedere la dinamica di Dream e Matthew nella nuova serie. Morpheus è un personaggio orgoglioso e riservato nei fumetti di The Sandman, ma Matthew potrebbe essere uno dei pochi personaggi che il sovrano del Sogno può chiamare amico.

I fan sperano che l’adattamento di Netflix della serie a fumetti della DC possa eguagliare il successo che la serie Good Omens di Gaiman ha ottenuto su Amazon Prime Video, e quindi tradurre correttamente il rapporto tra i due sullo schermo sarà un fattore essenziale per il successo. Per ora, questa delicata immagine di Dream e del suo corvo fa presagire un ottimo inizio per la serie.

Il nutrito cast di The Sandman include Tom Sturridge (Sogno), Vivienne Acheampong (Lucienne), Charles Dance (Roderick Burgess), Asim Chaudhry (Abele), Sanjeev Bhaskar (Caino), Boyd Holbrook (il Corinzio), Gwendoline Christie (Lucifero), Kirby Howell-Baptiste (Morte), Mason Alexander Park (Desiderio), Donna Preston (Disperazione), Jenna Coleman (Johanna Constantine), Niamh Walsh (Young Ethel Cripps), Joely Richardson (Ethel Cripps), David Thewlis (John Dee), Kyo Ra (Rose Walker), Stephen Fry (Gilbert), Razane Jammal (Lyta Hall), Sandra James Young (Unity Kincaid) e Patton Oswalt (Matthew il corvo).

La serie originale a fumetti è stata pubblicata da DC Comics – Vertigo tra il 1989 e il 1996; nel 2013 è uscita la miniserie Sandman Overture, prequel della serie, mentre nel 2018 per celebrare i 30 anni dell’originale è stato lanciato l’universo narrativo Sandman Universe.

In Italia esce per Panini Comics.

