The Sandman, la saga a fumetti cult di Neil Gaiman, sta per diventare una serie che Netflix distribuirà in esclusiva streaming.

L’account Twitter ufficiale NX del servizio di video on demand ha annunciato i membri principali del cast della serie, tra conferme e novità:

Tom Sturridge è Sogno, signore dei Sogni;

è Sogno, signore dei Sogni; Vivienne Acheampong è Lucienne, capo bibliotecario e fido custode del reame del Sogno;

è Lucienne, capo bibliotecario e fido custode del reame del Sogno; Charles Dance è Roderick Burgess, ciarlatano, ricattatore e mago;

è Roderick Burgess, ciarlatano, ricattatore e mago; Asim Chaudhry è Abele, la prima vittima;

è Abele, la prima vittima; Sanjeev Bhaskar è Caino, il primo carnefice;

è Caino, il primo carnefice; Boyd Holbrook è il Corinzio, incubo sfuggito;

è il Corinzio, incubo sfuggito; Gwendoline Christie è Lucifero, signore dell’Inferno.

A proposito di The Sandman

Netflix descrive The Sandman come un ricco amalgama di mito e dark fantasy in cui la fiction contemporanea, il dramma storico e la leggenda sono interconnessi senza soluzione di continuità.

La serie segue le persone e i luoghi influenzati da Morpheus, il Re del Sogno, mentre egli rimedia agli errori cosmici — e umani — che ha commesso durante la sua lunga esistenza.

Sono stati commissionati 10 episodi più uno supplementare; il primo episodio è scritto a sei mani da Neil Gaiman, dallo sceneggiatore e showrunner Allan Heinberg (Wonder Woman, Grey’s Anatomy) e dal produttore esecutivo David Goyer (Batman v Superman: Dawn of Justice).

La serie originale a fumetti è stata pubblicata da DC Comics – Vertigo tra il 1989 e il 1996; nel 2013 è uscita la miniserie Sandman Overture, prequel della serie, mentre nel 2018 per celebrare i 30 anni dell’originale è stato lanciato l’universo narrativo Sandman Universe.

In Italia The Sandman è edito da Panini Comics sotto l’imprint DC Black Label, sia in volumi singoli sia in cofanetto:

