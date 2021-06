The Sandman – il primo video dietro le quinte della serie Netflix

The Sandman, la trasposizione live action del fumetto di Neil Gaiman, si mostra in un primo video dietro le quinte.

Pubblicato da Netflix nel corso dell’evento Netflix Geeked, possiamo guardarlo in apertura.

The Sandman – il cast

Il ricco cast di The Sandman è composto da Tom Sturridge (Sogno), Vivienne Acheampong (Lucienne), Charles Dance (Roderick Burgess), Asim Chaudhry (Abele), Sanjeev Bhaskar (Caino), Boyd Holbrook (il Corinzio), Gwendoline Christie (Lucifero), Kirby Howell-Baptiste (Death), Mason Alexander Park (Desire), Donna Preston (Despair), Jenna Coleman (Johanna Constantine), Niamh Walsh (Young Ethel Cripps), Joely Richardson (Ethel Cripps), David Thewlis (John Dee), Kyo Ra (Rose Walker), Stephen Fry (Gilbert), Razane Jammal (Lyta Hall), Sandra James Young (Unity Kincaid) e Patton Oswalt (Matthew the Raven).

The Sandman – i dettagli

Netflix descrive The Sandman come un ricco amalgama di mito e dark fantasy in cui la fiction contemporanea, il dramma storico e la leggenda sono interconnessi senza soluzione di continuità.

La serie segue le persone e i luoghi influenzati da Morpheus, il Re del Sogno, mentre egli rimedia agli errori cosmici — e umani — che ha commesso durante la sua lunga esistenza.

Sono stati commissionati 10 episodi più uno supplementare; il primo episodio è scritto a sei mani da Neil Gaiman, dallo sceneggiatore e showrunner Allan Heinberg (Wonder Woman, Grey’s Anatomy) e dal produttore esecutivo David Goyer (Batman v Superman: Dawn of Justice).

La serie originale a fumetti è stata pubblicata da DC Comics – Vertigo tra il 1989 e il 1996; nel 2013 è uscita la miniserie Sandman Overture, prequel della serie, mentre nel 2018 per celebrare i 30 anni dell’originale è stato lanciato l’universo narrativo Sandman Universe.

In Italia The Sandman è edito da Panini Comics sotto l’imprint DC Black Label, sia in volumi singoli sia in cofanetto:

