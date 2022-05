La Dragon Ball Symphonic Adventure viene rinviata al 2023

la Dragon Ball Symphonic Adventure avrebbe dovuto eseguire alcune sinfonie classiche del franchise in alcune esibizioni dedicate, ma sembra che queste ultime siano state rimandate all’anno prossimo o semplicemente cancellate.

Per coloro che non conoscono questo concerto unico nel suo genere, che originariamente era stato programmato per arrivare a Los Angeles e San Jose alla fine di questo mese, la descrizione ufficiale di Dragon Ball Symphonic Adventure può chiarire le idee:

“Dragon Ball Symphonic Adventure è un concerto full-immersion tra le musiche delle serie DRAGON BALL e DRAGON BALL Z organizzate la prima volta nella storia dell’animazione giapponese. Il tutto completamente sincronizzato con schermi video all’avanguardia, luci ed effetti sonori speciali della serie”. Una produzione originale creata e realizzata da Overlook Events, nell’ambito dell’inedito concetto di Narrative Symphonic Experience”.

Toei Animation ha condiviso la spiacevole notizia riguardo il concerto di Los Angeles, le cui date saranno rinviate a gennaio 2023, mentre quelle di San Jose sono state interamente cancellate a causa di “imprevisti problemi di programmazione”, e Toei ha promesso di rimborsare i biglietti ai fan che li hanno acquistati:

Official announcement regarding the Dragon Ball Symphonic Adventure event for Los Angeles and San Jose. pic.twitter.com/zr1WYJS5cQ — Toei Animation (@ToeiAnimation) May 13, 2022

A voi le ultime news sul prossimo lungometraggio del franchise:

Dragon Ball Super: Super Hero avrà un lungometraggio che si prospetta davvero interessante, visto che sarà incentrato interamente su Piccolo e Gohan.

I due storici guerrieri della saga tornano a combattere in grande stile contro il Red Ribbon, il leggendario Fiocco Rosso.

A poco più di un mese dall’uscita ufficiale del lungometraggio è stato annunciato uno speciale adattamento della pellicola in questione.

Ecco la sinossi del prossimo film: