Jason Todd è una Lanterna Verde insieme a John Stewart e un Kyle Rayner cieco

Dopo la morte in Justice League 75, John Stewart è il Cavaliere di Smeraldo insieme a Kyle Rayner e Jason Todd

La copertina del prossimo one-shot Worlds Without a Justice League – Green Lantern della DC rivela il nuovo look per due dei principali personaggi di Lanterna Verde, John Stewart e Kyle Rayner, e un’inattesa aggiunta al cast, Jason Todd ovvero Red Hood.

CBR ha svelato in esclusiva le copertine di Worlds Without a Justice League – Green Lantern, create da Fernando Blanco e Mario Foccillo. Le copertine mostrano John Stewart che abbraccia il suo nuovo personaggio di Emerald Knight, un ruolo assegnato al personaggio in Green Lantern #12. La copertina di Foccillo mostra anche Kyle Rayner con un enorme mantello di smeraldo e una benda sugli occhi che fluttua dietro Jason Todd, che indossa una maschera verde impugna armi create dal potere dell’anello di Lanterna Verde.

Worlds Without a Justice League – Green Lantern è scritto da Phillip Kennedy Johnson con i disegni di Blanco. Insieme alla storia principale di Lanterna Verde, l’albo include anche una storia d’appendice incentrata su Hawkgirl della scrittrice Nadia Shammas e dell’artista Jack Herbert. La sinossi recita:

“Quando Pariah e le sue forze della Grande Oscurità hanno devastato i più potenti supereroi di tutti i tempi, ogni speranza è andata perduta… ma lo spirito della Justice League non può mai veramente morire. John Stewart vola a difendere suo pianeta nei panni del Cavaliere di Smeraldo della Giustizia insieme agli alleati Red Hood e al profeta cieco Kyle Rayner! Inoltre: Hawkgirl prende il volo nel suo mondo unico! Dove c’è vita c’è speranza, e con quella speranza arriva un più profondo disvelamento dell’arazzo di il più grande evento del DCU del 2022!”

Pare trovare conferma quindi l’idea che i membri della Justice League caduti vittime di Pariah in Justice League #75 siano stati trasportati in delle sorte di “mondi ideali”, dove vivono al meglio le loro carriere da supereroi mentre sulla Terra la loro dipartita è causa di caos e smarrimento.