One Piece 1049: arrivano i primi spoiler, tra passato e presente

Dopo l’incredibile e ancora rivelatorio capitolo 1048, Eiichiro Oda nonostante qualche intoppo e citazione troppo effimero con quello che fu lo scontro di Goku contro Freezer, il mangaka porta avanti la storia, soprattutto tramite flashback che conduce alla vita passata del terribile Imperatore Kaido.

Per allungare ulteriolmente la battaglia, e portare a conclusione potenzialmente lo scontro verso il capitolo 1050, come accennato l’autore decide di donare dello spazio a Kaido che come ricordate era alla ricerca del figlio di Oden Kozuki per ucciderlo.

Capitolo 1049: “Il mondo a cui dovremmo aspirare”

Tempo di flashback di Kaido. Vediamo la sua infanzia nel Regno della Vodka, e dove qualche anno dopo incontra Barbabianca che gli dice che Rocks vuole incontrarlo

Nella copertina, qualcuno ha bruciato il libro di Niji e Yonji

Nel presente, parte dell’acqua di Raizo lascia il castello e le nuvole di fiamma scompaiono. Ma Momo ne crea una nuova.

In un altro flashback, Kaido dice a King che Joy Boy sarà l’uomo che potrà sconfiggerlo.

Luffy dice che creerà un mondo dove nessuno dei suoi amici morirà di fame, poi colpisce Kaido e Kaido cade a terra nella capitale dei fiori.

A proposito del prossimo lungometraggio dedicato alla saga:

One Piece: Red nel corso di questi ultimi mesi, ha giocato silenziosamente le sue carte, lasciando il pubblico in una meravigliosa nube di incertezze e mistero.

Il nuovo film tratto dalla saga partorita da Eiichiro Oda, si prospetta essere uno dei più completi e interessanti in assoluto.

Tra i personaggi centrali della storia, troviamo sicuramente Shanks il Rosso, uno dei 4 Imperatori, il mentore che ha donato a Rufy la grinta necessaria per intraprendere il suo infinito viaggio.

Fortunatamente avremo il film anche in Italia, e ovviamente anche i fan del nostro Paese non vedono l’ora di conoscere altre novità.

Non ci resta che attendere la data di uscita e le modalità di distribuzione nel nostro Paese.

Goro Taniguchi, regista noto per Code Geass e Planetes, dirige One Piece Film Red su sceneggiatura di Tsutomu Kuroiwa (One Piece Film Gold) presso Toei Animation.

Goro Taniguchi è stato il primo a occuparsi di una versione anime di One Piece: ha infatti diretto l’OVA One Piece: Taose! Kaizoku Ganzack, uscito il 26 Luglio 1998 e animato da Production I.G.

Il maestro Oda è produttore esecutivo del film.

L’uscita nei cinema del Giappone è prevista per il 6 Agosto 2022.