One Piece: confermata la morte di un personaggio nella saga di Wano?

One Piece è tra i manga che più di tutti a segnato traguardi non solo storici ma anche imbattibili in quanto un ritmo e una costanza in termini di lavoro e di vendita non si è mai vista. Inoltre, proprio come Dragon Ball se vogliamo trovare un’analogia, i lettori appartengono a generazioni diverse.

Attualmente ci sono moltissimi appuntamenti a cui gli appassionati non mancheranno di certo. Parliamo di One Piece Film: Red in uscita ad agosto e della serie Netflix live-action. A tal proposito non conosciamo la data ma le riprese sono cominciate.

Riguardo il manga, One Piece ha narrato momenti durissimi da digerire e accettare per i fan. Ci riferiamo alla morte di alcuni personaggi, primo fra tutti, Ace.

La saga di Wano Country non presenta di certo uno scenario felice. Alcuni dei migliori guerrieri sono morti nello scorrere della feroce battaglia e ad altri potrebbe spettare lo stesso destino.

Ci sono alcuni fan che sostengono che alcune di queste morti fossero solo per spettacolo. Tuttavia un recente capitolo di One Piece smentisce totalmente tale teoria.

Il riferimento è relativo al capitolo 1048 che ha a che fare con uno dei membri della famiglia Oden. Dopo molte speculazioni, il manga sembra aver confermato che Toki è morto durante l’assalto di Orochi al castello di Oden. Nonostante non ci sia nessuna prova tangibile, altri dettagli portano a confermare il tutto.

L’utente Soul_StormOP ha condiviso direttamente sulla sua pagina Twitter la tavola del capitolo porta ad affermate quanto detto:

Damn so Toki is officially confirmed dead now. Which now leaves the question of the whereabouts of her fruit pic.twitter.com/Ep0sZWkN4h — ⚡️ Soulstorm ⚡️ (@Soul_StormOP) May 5, 2022

Alla domanda “Che ne è stato della moglie di Oden?” arriva la risposta: “È stata confermata morta a Bakura Town. Non è stato avvistato nessun altro fuggire dalle rovine del castello di Oden.”

Naturalmente, questo stride con una delle teorie più popolari di questa saga. Dopo l’assedio al castello di Oden diverse persone erano ritenute morte, ma sono ancora vive e vegete.

Questo riguarda non solo Momonosuke e i suoi vassalli, ma anche la sorella del ragazzo. Questo ha spinto gli appassionati a chiedersi se Toki fosse effettivamente sopravvissuta all’incendio, ma evidentemente non ce l’ha fatta.

Bisogna considerare un dettaglio però. Toki, che in passato ha fatto parte dei pirati di Roger, ha mangiato un frutto del Diavolo che le consente di portare nel futuro sé o altre persone, senza però potere tornare indietro. E se fosse accaduto proprio questo?