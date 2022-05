One Piece: guarda come viene celebrato il compleanno di Rufy

One Piece sul versante del manga sta raccontando attraverso i suoi capitoli lo scontro brutale tra Kaido e Rufy nell’ arco di Onigashima.

La serie di Eiichiro Oda al momento non è semplicemente concentrata sul manga ma ci sono anche molti altri progetti in corso d’opera. Infatti a partire dal 6 agosto 2022 arriverà il nuovo film One Piece Film: Red che vuole celebrare la trasmissione dell’episodio della serie anime numero 1000.

Un altro progetto riguarda la produzione della serie live-action da parte di Netflix!

Il giovane attore, Iñaki Godoy, che vestirà i panni di Cappello di Paglia, ha pubblicato un nuovo video per celebrare il compleanno dell’aspirante futuro Re dei Pirati.

L’account ufficiale Twitter onepiecenetflix insieme al giovano attore vuole celebrare il compleanno di Cappello di Paglia condividendo un video con i fan. Così facendo l’attore comincia a dare la possibilità agli spettatori di vedere quale potrebbe essere la sua interpretazione del personaggio mentre la produzione continua sulla serie originale Netflix.

Quindi senza altro indugio, dai uno sguardo al video!

Happy birthday to the future Pirate King, Monkey D. Luffy! Today we’re celebrating the adventures and dreams of Straw Hats everywhere. What are some of your dreams? #LuffysBirthdayNetflix pic.twitter.com/tDl0JJGrnP

