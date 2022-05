Detective Conan: l’anime spinoff Zero’s Tea Time termina al sesto episodio

Il mondo dei manga è estremamente vasto e variegato e non ci sono soltanto manga di combattimento. Ad esempio Detective Conan è uno dei manga storici più famosi in tutto il globo scritto e disegnato da Gosho Aoyama. Inoltre sono passati più di vent’anni e il manga è ancora in corso.

Il successo del manga è arrivato molto presto. Di fatto dal 1997 sono stati prodotti dei film cinematografici ispirati alla serie. Nel 2022 si è arrivati al 25º lungometraggio, usciti nelle sale nipponiche ogni anno ad aprile.

A partire dal 2018 poi, viene creato lo spinoff Detective Conan: Zero’s Tea Time sotto la supervisione di Gosho Aoyama e illustrato da Takahiro Arai.

È edito in Italia da Star Comics a partire dal 24 febbraio 2021.

Racconta la vita di un uomo dalle molteplici identità: da Bourbon, super agente degli Uomini in nero, a Rei Furuya, agente segreto della NPA, passando per Tooru Amuro, detective privato e cameriere del Café Poirot.

L’anime è stato acquistato da Netflix a livello internazionale, quindi tutti gli appassionati potranno prossimamente guardare gli episodi dello spin-off in Italia.

Oggi però portiamo un aggiornamento importante legato al futuro della serie.

Infatti lo staff dell’adattamento anime del manga Detective Conan: Zero’s Tea Time di Takahiro Arai, uno spinoff del manga Detective Conan di Gosho Aoyama, ha confermato che il sesto episodio dello show sarà l’episodio finale.

La serie anime ha anche iniziato lo streaming su Netflix in Giappone il 5 aprile. Netflix rilascerà l’anime in tutto il mondo al di fuori del Giappone a luglio.

Detective Conan: il manga

Zero’s Tea Time è uno spinoff del manga Detective Conan scritto e disegnato dal celebre Gosho Aoyama. In Italia la pubblicazione in tankōbon è arrivata al 101° volume il 13 aprile 2022.

Inizialmente la Comic Art ha tradotto e pubblicato il manga nel 1998. Successivamente se ne è occupata la Star Comics dal 2005, a cadenza prima mensile, poi bimestrale e, successivamente, quadrimestrale.