Ken il Guerriero – Il Musical: ecco una succosa clip e il cast ufficiale

Il sito ufficiale del Musical Fist of the North Star (Ken il Guerriero) adattamento musicale del manga di Buronson e Tetsuo Hara, ha rivelato che lo spettacolo avrà due nuove edizioni quest’anno: a settembre e ottobre con un mix di membri del nuovo cast e attesi ritorni.

Il musical andrà in scena al Bunkamura Orchard Hall di Tokyo dal 25 al 30 settembre, e al Canal City Theater di Fukuoka dal 7 al 10 ottobre. Il ballerino e attore Yūsuke Ōnuki (The Millionaire Detective – Balance: UNLIMITED’s Daisuke Kanbe) ritorna come Kenshirō. Altri membri del cast includono:

Ryōsei Konishi as Toki

Miisha Shimizu as Mamiya

Akane Liv as as Tou, Toyo

Hiroaki Miyakawa as Ryūken, other roles

Ryōsuke Miura as Rei

Noboru Nakayama as Rihaku, other roles

as Rihaku, other roles Aiichirō Miyagawa as Dagur, other roles

Yōhei Isshiki as young Raou

Hiroki Hyakuna as young Toki

Sumito as Fudou, other roles

Kirihito Saitō as Misumi, other roles

Mitsuyo Iwase

Kanade Kio

Anna Sakaguchi

Lei’oh

Naomi Koita

Mina Shibata

Junpei Shimada

Riku Noma

Shōdai Moriuchi

Ecco una parte dello spettacolo con sottotitoli in inglese:

Kanata Irei e Kazuya Kamikawa interpreteranno Juuza, con Irei che ritorna al ruolo dalle edizioni precedenti, e Kamikawa nuovo nel ruolo. Allo stesso modo, Shōichi Fukui e Masaru Nagai interpreteranno Raou, con Fukui che ritorna al ruolo e Nagai nuovo nel ruolo. Inoltre, Rena Yamazaki e Manaka Kuwabara interpreteranno Lin, con Yamazaki che ritorna e Kuwabara nuovo.

Il musical è una co-produzione di HoriPro, Hakuhodo DY Media Partners, e la compagnia teatrale Ranspace di Shanghai, in collaborazione con Coamix. Frank Wildhorn (Jekyll & HYDE, “Where Do Broken Hearts Go” di Whitney Houston, Death Note: The Musical) ha realizzato la musica, e Sachiko Ishimaru è alla regia. Ako Takahashi ha scritto il libro e i testi, mentre Jasmine Chiu ha curato la coreografia.

La prima della produzione ha avuto la sua prima mondiale al Nissay Theatre di Tokyo lo scorso dicembre, prima di andare in scena in altre regioni del Giappone a gennaio. Il musical è ancora in programma per andare in tour in Cina questo autunno.