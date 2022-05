One Piece: ritorna Gol D. Roger a Laugh Tale, con una nuova illustrazione

L’utente Twitter New World Artur ha condiviso una nuova versione a colori inerente un momento unico del manga di One Piece in cui Gol D. Roger ha scoperto il tanto ambito tesoro. il Re dei Pirati tira indietro la testa e si lascia andare in una fragorosa e consapevole risata, lasciando molti fan a chiedersi cosa sia effettivamente il leggendario ONE PIECE:

Official coloring of "He laughed" pic.twitter.com/pqtgks26cR — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) May 1, 2022

Ci sono cose che non si possono fermare: la volontà ereditata, i sogni della gente, lo scorrere del tempo. Finché le persone avranno sete di libertà, queste cose dureranno per sempre.

Mentre il tesoro di One Piece non è stato ancora rivelato, Eiichiro Oda ha dichiarato in passato di aver informato gli editori di Shonen Jump su cosa Roger abbia trovato quel fatidico giorno.

Molto probabilmente, il favoloso tesoro non sarà d’argento e d’oro, in base alla reazione di Roger, anche se immaginiamo che questo mistero sarà rivelato prima che Luffy sia in grado di raggiungere il suo obiettivo di diventare il re dei pirati, o forse sarà rivelato qualche dettaglio alla fine della saga di Wano.