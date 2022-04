Sonic 2 il Film: ecco quando e dove sarà disponibile in streaming

Sonic 2: il film sarà disponibile a partire dal 24 maggio sulla piattaforma Paramount+. La casa di produzione ha rivelato quando e dove sarà possibile guardare il film dedicato all’iconico personaggio SEGA per la gioia dei nuovi e vecchi appassionati.

Il servizio Paramount Pictures non è ovviamente presente in Italia e quindi la piattaforma dove sarà rilasciato nel nostro paese sarà diversa, anche se Paramount+ arriverà nel corso del 2022 anche in Italia.

In lizza per la cessione dei diritti in streaming ci sono Netflix, Amazon Prime Video, Chili o un altro servizio di streaming, ma per sapere quale dovremo attendere ancora un non ancora stimato lasso di tempo.

Ricordiamo che Sonic 2 il Film vede il ritorno di Jim Carrey nel panni del malvagio Dottor Robotnik e l’esordio di Idris Elba come Knuckles.

Sonic 2 e Sonic Prime

Nel 2022 arriverà non solo Sonic 2, ma anche la serie animata Sonic Prime di Netflix. Ad oggi però, non abbiamo ancora conferme ufficiali.

La serie animata sarà in 3D e sarà prodotta da Sega, Wild Brain e Man of Action Entertainment.

La serie manterrà i punti chiave della iconica saga dei video game per raccontare una intensa avventura in cui il destino di un nuovo multiverso è nelle mani di Sonic.

L’avventura di Sonic sarà molto di più di una corsa per salvare l’universo, sarà un viaggio di auto scoperta e di redenzione.

Sonic Prime si comporrà di 24 episodi.

Inoltre ricordiamo che LEGA e Sega produrranno il set ispirato a Green Hill Zone.

Sonic 2 è uscito il 7 Aprile 2022 in Italia.

Il sequel riparte dalla conclusione degli eventi raccontati nel primo e vede la presenza di altri personaggi della serie originale di videogiochi Sega come Tails; Knuckles è stata una delle nuove aggiunte del film.

Il cast del primo film, diretto da Jeff Fowler, include Ben Schwartz (voce di Sonic), Jim Carrey (Dr. Ivo Robotnik / Dr. Eggman), James Marsden (sceriffo Tom Wachowski), Tika Sumpter (Maddie Wachowski) e Adam Pally (Wade Whipple).