Sonic godrà di un set LEGO ufficiale, ispirato al livello Green Hill Zone del videogame Sonic Mania.

Il progetto fa parte del programma LEGO Ideas, che permette alla comunità di appassionati degli iconici mattoncini di votare i progetti amatoriali presentati, ed è stato sottoposto dalla designer Viv Grannell (anche nota come toastergrl).

Al momento non ci sono ulteriori informazioni sui dettagli del set o sulla data di uscita.

Sonic al cinema e su Netflix

Il porcospino blu di Sega tornerà al cinema con il secondo capitolo del live action al momento previsto per l’8 Aprile 2022.

Il sequel dovrebbe ripartire dalla conclusione degli eventi raccontati nel primo e potrebbe vedere la presenza di altri personaggi della serie originale di videogiochi Sega come Tails e Knuckles.

Il cast del primo film, diretto da Jeff Fowler, include Ben Schwartz (voce di Sonic), Jim Carrey (Dr. Ivo Robotnik / Dr. Eggman), James Marsden (sceriffo Tom Wachowski), Tika Sumpter (Maddie Wachowski) e Adam Pally (Wade Whipple).

Su Netflix debutterà invece la serie animata Prime prodotta da Sega, Wild Brain e Man of Action Entertainment.

La serie manterrà i punti chiave della iconica saga dei video game per raccontare una intensa avventura in cui il destino di un nuovo multiverso è nelle mani di Sonic.

L’avventura del celeberrimo personaggio sarà molto di più di una corsa per salvare l’universo, sarà un viaggio di auto scoperta e di redenzione.

La serie animata sarà realizzata in 3D e si comporrà di 24 episodi in arrivo nel corso del 2022.

Ricordiamo che nei giorni scorsi è stato comunicato che Roger Craig Smith non sarà più la voce di Sonic dopo aver interpretato il personaggio per 10 anni; cambio di voce anche per Amy Rose, che non verrà più interpretata da Cindy Robinson.

